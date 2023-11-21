من البلوفرات إلى الجواكت والبالطو، أسعار الملابس الشتوي 2024 بالمحال التجارية (فيديو وصور)

أسعار الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، أيام قليلة تفصلنا عن بدء فعاليات تخفيضات الجمعة البيضاء في المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية التي يقبل المواطنون على شراء مستلزماتهم وخاصة الملابس الشتوية مع بدء التغيرات الجوية، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فيتو

تخفيضات الجمعة البيضاء فرصة للمواطنين لشراء الملابس الشتوية

وتعد عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء فرصة للمواطنين لشراء الملابس الشتوية، خاصة أن موعد الجمعة البيضاء محددًا سنويًّا بأنها الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، ويبدأ الشتاء فلكيًّا في بداية الأسبوع الأخير من ديسمبر وتحديدًا يوم 22.

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أسعار الملابس الشتوي هذا الموسم

فما أسعار الملابس الشتوي هذا الموسم، وما أكثر الألوان والخامات انتشارًا؟

الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فيتو

جولة لفيتو لرصد أسعار الملابس الشتوي وألوان موضة شتاء 2024

«فيتو» تجولت في إحدى المناطق التجارية الشهيرة في القاهرة، لرصد أسعار الملابس الشتوي لموسم 2024، وما الألوان الخاصة بموضة هذا العام؟

الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فيتو

ملامح الموسم الشتوي لم تبدأ حتى الآن مع عدم إقبال المواطنين على الشراء

يقول صاحب محل ملابس، إنه ما زالت حتى يومنا هذا لا يوجد إقبال كبير على شراء الملابس الشتوي، إضافة إلى أنه حتى الآن لم تحدد ألوان «موضة شتاء 2024 »، فملامح الموسم الشتوي لم تبدأ بعد، لكن هناك خامات عادت مرة أخرى ضمن الموديلات الجديدة لهذا الموسم، إضافة إلى الخامات التقليدية المعروفة في الملابس الشتوي مثل الصوف والجوخ.

الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فيتو

البالطو من قطع الملابس الشتوية التي لها أكثر من 30 موديلًا

وأشار إلى أن البالطو من قطع الملابس الشتوية التي لها أكثر من 30 موديلًا، ولا يمكن الاستغناء عن شراء أو طرح البالطو، الذي تتعدد خاماته وألوانه، وحتى أسعاره تعد في متناول جميع فئات المجتمع.

الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فيتو

الملابس الكاروه هي الأكثر مبيعًا وتفضيلًا للمواطنين

وأوضح أن الملابس الكاروه هي الأكثر مبيعًا، والأكثر تفضيلًا للمواطنين، لتعدد أشكالها، وألوانها إضافة إلى كونها من قطع الملابس الخفيفة وزنًا لكنها تشعر من يرتديها بالدفء.

الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فيتو

أسعار التريكو في متناول جميع المواطنين وتلائم جميع الأذواق

وأضاف أن أيضًا الملابس التريكو تعد مفضلة لدى المواطنين خلال الموسم الشتوي، لأنها تتميز بالخامات الثقيلة إضافة إلى الألوان المبهجة والزاهية، إلى جانب أن أسعار التريكو في متناول جميع المواطنين، وتلائم جميع الأذواق.

الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فيتو

الجاكيت البامب ضمن موديلات موسم شتاء 2024

وتابع: أن الجاكيت البامي عاد مرة أخرى باعتباره من موديلات 2024، بأشكاله وألوانه الأسود والأبيض والبني.

الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فيتو

أسعار الملابس الشتوي تختلف في المحال التجارية

وقال إن أسعار الملابس الشتوي تختلف في المحال التجارية وفي المحل الواحد، وذلك يرجع لعدة معايير منها المصنع والجودة والخامة.

الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فيتو

أسعار الملابس الشتوي في المحال التجارية

وعن أسعار الملابس الشتوي في المحال التجارية، أوضح أنها جاءت كالتالي:

تي شيرت الكاروه بأشكال وألوان متعددة من 250 إلى 350 جنيهًا.

الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فيتو

أسعار البلوفرات التريكو في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2023

أسعار البلوفرات التريكو في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2023، فجاءت كالتالي:

تريكو بأشكاله المتعددة بسعر 250 إلى 320 جنيهًا

الموديلات الصوف تبدأ من 350 جنيهًا.

بلوفرات تريكو بسعر 290 جنيهًا.

موديلات قطيفة بسعر 350 جنيهًا.

الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فيتو

أسعار الجاكيت في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024

أسعار الجاكيت في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فجاءت كالتالي:

الجاكيت الجوخ بسعر 350 جنيهًا.

جاكيت «بطانية» بسعر 390 جنيهًا.

الجاكيت البامب يبدأ من 250 جنيهًا إلى 320 جنيهًا

الملابس الشتوي في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فيتو

أسعار البالطو في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024

أسعار البالطو في المحال التجارية خلال موسم شتاء 2024، فجاءت كالتالي:

البالطو الجوخ يبدأ من سعر 450 جنيهًا.

بالطو بسعر 370 جنيهًا.

وهناك أشكال متعددة من البالطو تبدأ من 250 جنيهًا.