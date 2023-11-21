الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

دع الناس يموتوا، تحقيق يكشف عن الوجه الآخر لرئيس الوزراء البريطاني

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، فيتو

 كشف تحقيق أجرته بريطانيا بشأن طريقة تعامل السلطات مع جائحة كوفيد-19 الإثنين أن  رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال إن على الحكومة أن "تدع الناس يموتوا" خلال الجائحة بدلًا من فرض إغلاق ثان شامل.

وذكر باتريك فالانس، الذي كان يشغل منصبَ كبيرِ المستشارين العلميين للحكومة خلال الجائحة في مذكراته، أن اجتماعًا عُقد في 25 أكتوبر 2020 ضم رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون وسوناك، الذي كان وزيرًا للمالية حينها، وفق رويترز.

حيث بتصريح صادم تعليقًا عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" قائلًا: "دع الناس يموتوا".

وأثار التصريح الذي أظهرته مذكرات كبير المستشارين العلميين السابق باتريك فالانس، جدلًا واسعًا.

 

دع الناس يموتوا

وجاء في التقرير أن سوناك الذي كان مستشارًا في ذلك الوقت قال "دع الناس يموتوا، ولا بأس بذلك"، وفق ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

واستمعت لجنة التحقيق بشأن كوفيد لشهادات أكدت أن سوناك رأى أن على الحكومة البريطانية أن تترك الناس يموتون أثناء الجائحة وتم توثيق الاتهام الذي وجّهه رئيس الأركان السابق دومينيك كامينجز في أكتوبر 2020.

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ووفقًا للمذكرات، فإن رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون دافع عن السماح لكل شيء بالانهيار، بعد ذلك شارك كامينجز الذي كان في ذلك الوقت كبير مستشاريه، تعليق سوناك الذي يتفق مع جونسون.

وعلى الرغم من أن باتريك قال إنه لم يسمع شخصيًّا سوناك يعبِّر عن مثل هذا الرأي، فإنه ذكر خلال التحقيق "هذا ما قاله دومينيك كامينجز".

وأكد متحدث باسم سوناك أنه لن يرد على كل ادعاء بشكل مجزأ بعد الاتهامات الجديدة، مشيرًا إلى أن الناس سيستمعون إلى رئيس الوزراء عندما يقدم أدلته للتحقيق.

 

أزمة كوفيد

وكان الادعاء المفاجئ الذي أطلقه كامينجز واحدًا من ادعاءات عدة دامغة عن دور سوناك خلال أزمة كوفيد، حيث ألقى باتريك باللوم عليه في تأجيج موجة ثانية من خلال السماح للناس بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة.

وصرح باتريك بأنه من الصعب للغاية أن نقتنع بأن تناول الطعام بالخارج يساعد على منع زيادة انتقال العدوى، لافتا إلى أنه هو وكبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي، لم يتم إخبارهما بالقرار حتى الإعلان عنه.

وفي تدوينة محرجة أخرى في مذكراته، كشف السير باتريك أن المستشار السابق سوناك قال "إن كوفيد كان يدور حول التعامل مع العلماء، وليس التعامل مع الفيروس"، في محاولة لفتح الاقتصاد بعد الإغلاق الأول.

وكشفت المذكرات أن تصريحات سوناك كانت خلال اجتماع عبر الإنترنت في يوليو 2020، وأفادت الصحيفة البريطانية أن سوناك لم يدرك أن كبير المسؤولين الطبيين السير كريس كان حاضرًا في المكالمة.

 

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رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جائحة فيروس كورونا رئيس الأركان السابق أزمة كوفيد

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