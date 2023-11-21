استشهاد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم النصيرات بغزة

أخبار غزة الآن، استشهد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مشيرة إلى أن القصف العنيف في مخيم النصيرات كان "حزاما ناريا" استهدف محيط محطة توليد الكهرباء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، مساء الإثنين ، في غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة.

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وأفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة "سعود" داخل مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، فيما استشهدت الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأضافت "وفا" أن عددا من الإصابات وصلت مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الشاعر، شرق محافظة رفح جنوب القطاع.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مصنع "فومكو" للإسفنج على شارع صلاح الدين شرق غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين



ومن جانب آخر أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين برصاص المقاومة في المعارك شمال قطاع غزة.

وأضاف البيان أن جنديين في اللواء 699، بالفرقة 551 أصيبا بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة.