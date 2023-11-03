أخبار مصر: ارتفاع أسعار البنزين والسيسي يرفض طلبا للحكومة، أول تحرك لطائرات أمريكا في غزة، شكري يسخر من وثيقة تهجير الفلسطينيين

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

ارتفاع أسعار البنزين، تعرف على الزيادة الجديدة

زيادة أسعار البنزين، أعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

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إكسترا نيوز: السيسي رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار حرصا على محدودي الدخل (فيديو)

ذكرت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار والاكتفاء بارتفاع أسعار البنزين حرصًا على محدودي الدخل.

إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود وإصابة إثنين آخرين في اشتباكات بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود آخرين في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وزير الخارجية لـ CNN: وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء "مثيرة للسخرية"

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الخميس إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي "اقتراح مثير للسخرية".

بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار البنزين

تصدرت أسعار البنزين الجديدة، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 03-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

إسرائيل تقرر إعادة جميع العمال الفلسطينيين العالقين إلى قطاع غزة وقطع كل الصلات

أعلنت إسرائيل ليل الخميس الجمعة أنها ستُعيد إلى غزّة جميع عُمّال القطاع الذين علِقوا في الأراضي الإسرائيلية منذ هجوم حماس في 7 تشرين، و"قطع كل الصلات" مع القطاع.

قرار تاريخي تشهده مباراة فولهام ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي غدا، والسبب امرأة

الدوري الإنجليزي، كشفت تقارير صحفية أن المباراة التي تجمع فولهام ومانشستر يونايتد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ستشهد قرارًا تاريخيًّا في البطولة.

طائرات أمريكية مسيرة تحلق فوق غزة بحثا عن الرهائن

قال مسؤولان أمريكيان، أمس الخميس إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثًا عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

3 سيناريوهات متوقعة في خطاب حسن نصر الله المرتقب اليوم

كشف عدد من الخبراء الاستراتيجين السيناريوهات المتوقعة لخطاب أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله والذى سيلقيه اليوم.

بعد زيادة أسعار الوقود، تعرف على الفرق بين بنزين 80 و92 و95 والنوع المناسب لسيارتك

أسعار البنزين في مصر، بعد ارتفاع أسعار البنزين اتجه ملايين المصريين إلى البحث عن أسعار البنزين في وسائل التواصل الاجتماعي واهتمت شريحة كبيرة من المصريين بالبحث عن بنزين 80 لأنه يعد الأرخص حاليًّا.

رغم تهديدات القتل لدعمها فلسطين، جيجي حديد تتجول في نيويورك بمفردها (صور)

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية الجنسية، فلسطينية الأصل، جيجي حديد مساء أمس وهي تتجول في مدينة نيويورك بمفردها، بدون أي حراسة، على عكس ما ظهرت به أثناء توجهها إلى الافتتاح الكبير لمتجر علامتها التجارية للملابس Guest In Residence، منذ عدة أيام، حيث صاحبتها حراسة مشددة من رجال أمن بسبب تهديدات القتل التي تلقتها، بعد إعلان دعمها لدولة فلسطين.

متى تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق، شعبة الخضراوات تجيب

ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، اشتكى عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع أسعار الطماطم، وأنها ما زالت في الحدود السعرية المرتفعة ولم تنخفض خلال الأيام الماضية.

جيش التحرير الوطني الكولومبي يعلن موعد الإفراج عن والد نجم ليفربول

قال ممثل عن متمردي جيش التحرير الوطني في كولومبيا، أمس الخميس، إن الجماعة ستطلق سراح والد نجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لويس دياز " بعد أيام من اختطافه في شمال البلاد.

القضاء الأمريكي يدين مؤسس ثاني أكبر شركة للعملات المشفرة بالاحتيال

أدين سام بانكمان فريد، أمس الخميس، لدوره في انهيار بورصة ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم "إف تي إكس"، بعد 15 يومًا من الشهادة وحوالي أربع ساعات ونصف من المداولات بين أعضاء هيئة المحلفين.