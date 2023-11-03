الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إكسترا نيوز: السيسي رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار حرصا على محدودي الدخل (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

زيادة أسعار البنزين، ذكرت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار والاكتفاء بارتفاع أسعار البنزين حرصًا على محدودي الدخل.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز" أن السيسي وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

سعر البنزين اليوم في مصر

أعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

 

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وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.

 

سعر بنزين 92 بعد الزيادة 

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.


سعر بنزين 95 بعد الزيادة 

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة إلى أن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

 

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارًا من الثامنة  صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

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