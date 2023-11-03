إكسترا نيوز: السيسي رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار حرصا على محدودي الدخل (فيديو)

زيادة أسعار البنزين، ذكرت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار والاكتفاء بارتفاع أسعار البنزين حرصًا على محدودي الدخل.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز" أن السيسي وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

#عاجل| الرئيس #السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفي بالبنزين حرصًا على محدودي الدخل

#eXtranews pic.twitter.com/USGDVIVtn6 — eXtra news (@Extranewstv) November 2, 2023

سعر البنزين اليوم في مصر

أعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

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وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.

سعر بنزين 92 بعد الزيادة

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.



سعر بنزين 95 بعد الزيادة

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة إلى أن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارًا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.