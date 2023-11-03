الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار البنزين

أسعار البنزين الجديدة،
أسعار البنزين الجديدة، فيتو

تصدرت أسعار البنزين الجديدة، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

 

أسعار البنزين الجديدة

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.  

 
ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة. 


وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.


ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

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وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به.

وبذلك فقد ارتفع سعر البنزين ما بين 100 قرش إلى 125 قرشًا للتر الواحد منذ آخر لجنة تسعير.

 

أسباب ارتفاع أسعار البنزين

وتنعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بنظام الربع سنوي حيث تقرر اللجنة سعر المواد البترولية  خلال الانعقاد وقد حالت أزمة انقطاع الكهرباء من تحريك سعر البنزين في الثلاث شهور السابقة وأبقت اللجنة على آخر تسعير.
 

الجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.

 

أسعار البنزين قبل الزيادة

ووفقًا لآخر اجتماعات لجنة تسعير البترول خلال الربع الثاني من العام الجاري، فإن أسعار البنزين في مصر 2023 جاءت كالتالي:
سعر بنزين 80 يسجل 8.75 جنيه.
سعر بنزين 92 يسجل 10.25 جنيه.
سعر بنزين 95 يسجل 11.50 جنيه.
سعر السولار يسجل 8.25 جنيه.
ويسجل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية 6000 جنيه.

 

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