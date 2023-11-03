الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود وإصابة إثنين آخرين في اشتباكات بقطاع غزة

عناصر من قوات الاحتلال،
عناصر من قوات الاحتلال، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود آخرين في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أسماء العسكريين الأربعة، وهم النقيب بيني فايس، 22 عاما، قائد فصيلة في الكتيبة 195، اللواء 460، والرقيب أول (احتياط) أوريا ماش، 41 عاما، من الكتيبة 52، اللواء 401، والرقيب أول (احتياط) يوناتان يوسف براند، 28 سنة (الكتيبة 52، اللواء 401) والرقيب أول (احتياط) جيل بيشيتس، 39 سنة، سائق دبابة في الكتيبة التاسعة، اللواء 401.

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كما أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بإصابة اثنين من عناصره بجروح خطيرة خلال العمليات في غزة.

 

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