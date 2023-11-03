الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

طائرات أمريكية مسيرة تحلق فوق غزة بحثا عن الرهائن

طائرات استطلاع، فيتو
طائرات استطلاع، فيتو

قال مسؤولان أمريكيان، أمس الخميس إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثًا عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.


وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الرهائن.


وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع.

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ويقول مسؤولون أمريكيون إن عشرة أمريكيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.


وطوقت القوات الإسرائيلية يوم أمس الخميس مدينة غزة، المدينة الرئيسية في القطاع، في إطار هجومها على حركة حماس التي تقوم بشن هجمات كر وفر انطلاقًا من الأنفاق.


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حركة حماس طائرات استطلاع الولايات المتحدة جمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة

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