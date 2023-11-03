الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية لـ CNN: وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء "مثيرة للسخرية"

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري، فيتو

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الخميس إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي "اقتراح مثير للسخرية".

وتقترح الوثيقة، التي قلل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أهميتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقل السكان المدنيين في غزة إلى شمال سيناء، بحجة أن مثل هذه الخطة ستكون الأفضل لأمن إسرائيل على المدى الطويل.

وكجزء من الخطة، سيتم بناء مدن من الخيام في المنطقة، مع بناء المزيد من المدن الدائمة في وقت لاحق، وتدعو أيضا إلى إقامة ممر إنساني لمساعدة السكان الذين أعيد توطينهم وإقامة محيط أمني لمنعهم من دخول إسرائيل.

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وأضاف وزير الخارجية سامح شكري في مقابلة مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور، أنه لم يتحدث إلى إسرائيل حول الخطة.

 

وتابع: "لا أعتقد أننا (سنتحدث مع إسرائيل)، أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح السخيف. إذا كانت هذه هي الحالة، ربما الولايات المتحدة سوف تنظر أيضًا في توفير نفس إمكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية التي قد يكون متوقعًا أن نوفرها في سيناء".

وأضاف وزير الخارجية  قائلًا: "الدول ذات سيادة وهي محددة بشكل جيد من خلال حدودها، من خلال سكانها. ومسألة النزوح في حد ذاتها هي مسألة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي. لذا أعتقد أن لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني"

وقلل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من أهمية الوثيقة في بيان، إذ كتب: "هذه ورقة أولية، مثل العشرات من هذه الأوراق التي أعدتها جميع المستويات السياسية والأمنية"، حسبما جاء في البيان.

وأضاف البيان: "اليوم اللاحق، هي مسألة لم تتم مناقشتها بعد عبر القنوات الرسمية الإسرائيلية، التي تُركز اليوم على القضاء على قدرات حماس الحكومية والعسكرية".

 

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وزير الخارجية سامح شكرى المسربة الفلسطينيين شبه جزيرة سيناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل السكان المدنيين في غزة مذيعة CNN كريستيان أمانبور

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