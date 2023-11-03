الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيل تقرر إعادة جميع العمال الفلسطينيين العالقين إلى قطاع غزة وقطع كل الصلات

عمال فلسطينيون عالقون،
عمال فلسطينيون عالقون، فيتو

غزة اليوم، أعلنت إسرائيل ليل الخميس الجمعة أنها ستُعيد إلى غزّة جميع عُمّال القطاع الذين علِقوا في الأراضي الإسرائيلية منذ هجوم حماس في 7 تشرين، و"قطع كل الصلات" مع القطاع.

وقال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في بيان إنّ "عمّال غزّة الذين كانوا في إسرائيل يوم بدء الحرب، ستتمّ إعادتهم إلى غزّة".

عمّال فلسطينيّون من غزّة

وأضاف أنّ "إسرائيل تقطع كل الصلات مع غزّة. لن يكون هناك عمّال فلسطينيّون من غزّة".

وكانت إسرائيل أصدرت تصاريح عمل لنحو 18,500 فلسطيني من قطاع غزّة، حسب مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوجات).

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وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يُقدّم كوجات على الفور تفاصيل بشأن عدد العمّال من قطاع غزّة الذين كانوا في إسرائيل عند بدء النزاع. 

وقدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة هذا الرقم بما يصل إلى 4000 شخص.

الحرب بين حركة حماس وإسرائيل

ومنذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة في غزة، إلى 9061، بينهم 3760 طفلا.

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