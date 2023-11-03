الجمعة 03 نوفمبر 2023
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سياسة

3 سيناريوهات متوقعة في خطاب حسن نصر الله المرتقب اليوم

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

كشف عدد من الخبراء الاستراتيجين السيناريوهات المتوقعة لخطاب أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله والذى سيلقيه اليوم.

وأفادت صحيفة نداء وطن اللبنانية بأن الكلمة المرتقبة لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله، ستتضمّن موقفا واضحا من الحشود العسكرية الأمريكية في شرق المتوسط ومن التدخل العسكري المباشر في الحرب الدائرة في غزة والدور العسكري الأمريكي فيما يحصل جنوبا.

 

خطاب حسن نصر الله 

 

حسن نصر الله، وقال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، إنه لا يتوقع أن يعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في خطابه المرتقب اليوم، الحرب على إسرائيل رغم امتلاكه قدرات عسكرية هائلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكتفي بالضربات المحدودة.

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وأضاف: أن  حسن نصر الله ربما يقدم مفاجأة وهى عرض رؤية لتوحيد عناصر المقاومة وإمدادهم بالمعلومات على اعتبار أن حزب الله تعرض للاعتداءات الإسرائيلية من قبل وتم تصفية عدد من قياداته على أيدي الموساد الإسرائيلي.

 

حسن نصر الله 

 

وواصل:" حتى الآن إسرائيل لا تتحدث عن وقف إطلاق النار، لأن العسكرى الإسرائيلى هو من يدير المشهد ويريد عودة هيبة الجيش وهيبته، وبالتالى هناك مزايدات داخل إسرائيل وهنا نجد سؤالا يطرح نفسه، ماذا تريد إسرائيل مما يجرى الآن؟ هل إقامة مناطق معمقة فى الشمال أو مناطق عازلة؟ لكن فى كل الأحوال الأمر سيقتصر على الضربات الجوية والاقتحام البرى لن يحدث لأن إسرائيل تخشى العملية البرية الشاملة خاصة وأن شيمون بيريز كان يطلق على قطاع غزة قطاع جهنم وبالتالي ما تسعى إليه إسرائيل هو تأمين مناطق الشمال.

وفي نفس السياق يرى الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، أن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بجنوب لبنان سوف يتضمن عددا من السيناريوهات.

وأشار إلى أن السيناريوهات كالتالي:

السيناريو الأول

أن يعلن حسن نصر الله حربا شاملة على إسرائيل وفتح جبهة الشمال اللبناني مع الشرق السورى، وهذا هو السيناريو الأقرب والمنتظر بعد شهر كامل من حرب التدمير والإبادة لأهالي غزة، خاصة وأن حزب الله ربط تصعيد الأمر بالتدخل البرى الإسرائيلى.


السيناريو الثانى

إعلان حسن نصر الله  تحريك جزئي لقوات حزب الله دون أن تفتح الجبهة بشكل كامل، وهذا سيتمثل فى عمليات نوعية مثل الاستيلاء على بعض المستوطنات أو التسلل للداخل الإسرائيلى أو القذف بالمسيرات.

 

السيناريو الثالث

السيناريو الثالث وهذا أضعفهم ويتمثل فى عدم توسيع رقعة الحرب واكتفاء  حسن نصر الله بالمواجهة التكتيكية.

 

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