الجمعة 03 نوفمبر 2023
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اقتصاد

متى تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق، شعبة الخضراوات تجيب

أسعار الطماطم في
أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، اشتكى عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع أسعار الطماطم، وأنها ما زالت في الحدود السعرية المرتفعة ولم تنخفض خلال الأيام الماضية.

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وفقًا للبوابة الحكومية لرصد أسعار السلع المحلية والعالمية، سجلت الطماطم متوسط سعر قدره 14.9 جنيه في الأسواق، لتتراوح ما بين 8 جنيهات أقل سعر لكيلو الطماطم إلى 20 جنيهًا أعلى أسعارها في الأسواق.

فلماذا لم تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق، وما التوقعات المستقبلية لأسعارها خلال الأيام المقبلة، وموعد انخفاض سعر الطماطم في السوق؟

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أسعار الطماطم شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد أن وصل سعرها لـ 20 جنيهًا تراجعت لسعر 14 و12 جنيهًا في أسواق التجزئة، أما في سوق العبور لجملة الخضراوات فتراجعت لتصل إلى 9 جنيهات بعد أن وصلت لأعلى ارتفاع لها في سوق الجملة إلى 14 جنيهًا.

 

توقعات باستمرار انخفاض أسعار الطماطم  مع طرح إنتاجية العروة الجديدة الشهر الجاري

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات لـ «فيتو» أن أسعار الطماطم تتأرجح صعودًا وهبوطًا بين الـ 9 جنيهات و12 جنيهًا،  ذلك يعني أن أسعار الطماطم انخفضت مقارنة بالفترة الماضية، ومتوقع لها استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع طرح إنتاجية العروة الجديدة خلال الشهر الجاري.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

آليات العرض والطلب المتحكم في تحديد أسعار الخضراوات والفاكهة

وأشار إلى أن الخضراوات والفاكهة من السلع التي لا يمكن أن يتحكم التجار في سعرها، فهي تحكمها آليات العرض والطلب، وليست جميع الخضراوات والفاكهة قابلة للتخزين لفترات طويلة لذلك مع توافر المعروض وتناسب طلبات الشراء تتراجع الأسعار تلقائيًّا.

 

 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة

وفي نفس السياق، رصدت «فيتو» أمس أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

 

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 9.5 إلى 12.5 جنيه، سعر الكوسة من سعر 3 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 15 إلى 19 جنيهًا.

 

 وبلغ سعر الفاصوليا من 5 إلى 6 جنيهات، باذنجان بلدي من 2 إلى 3.5 جنيه، جزر بدون عروش من 7 إلى 10 جنيهات، باذنجان رومي من 1.75 إلى 3.25 جنيه،  باذنجان أبيض من 1.75 إلى 3.25 جنيه،  خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

 

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8.5 جنيه،  فلفل رومي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات،  فلفل رومي صوب من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 21 جنيهًا، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 18 إلى 28 جنيهًا.

 

وبلغ سعر كيلو الثوم من 20 إلى 30 جنيهًا،  سعر الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار صوب من 5 إلى 7 جنيهات، خيار بلدي من 3 إلى 5 جنيهات، البامية من 26 إلى 30 جنيهًا، سبانخ من 8 إلى 12 جنيهًا، بسلة من 29 إلى 35 جنيهًا،  البطاطا سعر من 3 إلى 6 جنيهات، بانخفاض  50 قرشًا عن سعره السابق، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

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«الـ 4 كيلو بـ 100 جنيه يا مجنونة» تثير غضب المواطنين.. مطالبات بمراقبة أسواق الطماطم.. وشعبة الخضراوات: طرح إنتاج محافظات الصعيد يخفض الأسعار

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أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يرتفع 2.5 جنيه في سوق العبور

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