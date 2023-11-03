بعد زيادة أسعار الوقود، تعرف على الفرق بين بنزين 80 و92 و95 والنوع المناسب لسيارتك

أسعار البنزين في مصر، بعد ارتفاع أسعار البنزين اتجه ملايين المصريين إلى البحث عن أسعار البنزين في وسائل التواصل الاجتماعي واهتمت شريحة كبيرة من المصريين بالبحث عن بنزين 80 لأنه يعد الأرخص حاليًّا.

ارتفاع أسعار البنزين

ونستعرض خلال السطور التالية الفرق بين أنواع البنزين من حيث الجودة واستخدام كل سيارة لنوع الوقود.

وقود السيارات هو خليط سائل صافي قابل للاشتعال ومشتق من النفط، ويتكون في الأساس من الهيدروكربونات، ويُستخدم بشكل أساسي كوقود في معظم محركات الاحتراق الداخلي التي تشتعل بالشرر.



يتكون الوقود في الغالب من مُركَّبات عضوية يتم الحصول عليها عن طريق التقطير الجزئي للبترول، ومُعزز بمجموعة متنوعة من المواد المضافة (additives) لمقاومة الاشتعال مُبكرًا (الذي يتسبب في الطرق ويقلل من الكفاءة في المحركات) من خلال رقم الأوكتان الخاص به، والذي يتم إنتاجه في عدة درجات.



ويحتوي الجازولين على مواد كيميائية تحتوي على أكسوجين مثل الإيثانول، ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر (MTBE) أو إيثيل ثالثي بوتيل الإيثر (ETBE) لكي تحسن عملية الاحتراق.

Advertisements

”الأوكتان” العنصر الرئيسي

يُعد أهم الخصائص للبنزين هو رقم الأوكتان، فهو مقياس لمقدرة على مقاومة الاحتراق المُبكر، وهذا الرقم يقاس بالنسبة إلى خليط من (4,2,2 -ثلاثي ميثيل بينتان) أحد متزامرات (isomer) الأوكتان وإن- هيبتان.

بنزين 80

وبالتالي فإن بنزين 80 يعني أن البنزين له كفاءة تشغيل مثل خليط من 80% أيزو أوكتان و20% إن-هيبتان.

بنزين 92

وبنزين 92 يعني أن البنزين خليط من 92% أيزو أوكتان و8% إن-هيبتان.

بنزين 95

وبنزين 95 أوكتان يعني أن البنزين خليط من 95% أيزو أوكتان و5% إن-هيبتان وهذا النظام تم عمله بواسطة روسل ماركر.

الوقود المناسب لسيارتك

يعتبر المشتق أيزو أوكتان مقاوم للاحتراق المبكر في محرك السيارة، في حين أن إن-هيبتان يشتعل مُبكرًا أثناء عملية ضغط الوقود في أسطوانة الموتور، لذلك يُستعمل مخلوط الوقود بحيث يحتوي على الصنفان بغرض ضبط وقت الاشتعال وتفادي الاشتعال الذاتي المبكر.



وتحتوي أسطوانات المحرك على شمعة احتراق بغرض التحكم في وقت الاشتعال، بذلك تكون أكبر استفادة من الوقود والتسيير الصحيح، ففي محرك البنزين يسحب المكبس أثناء انسحابه من الأسطوانة مخلوط الوقود والهواء ثم يشتعلان بفعل شرارة شمعة الإشعال.



ويعتمد استخدام نوع البنزين حسب مواصفات محركات السيارات المختلفة، وذلك وفقًا لإرشادات الشركة المُصنعة للسيارة والتي يجب الالتزام بها للحفاظ على عملية تشغيل آمنة وعمر أطول للمُحرك.

زيادة أسعار البنزين

وأعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.

سعر بنزين 92 بعد الزيادة

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة



سعر بنزين 95 بعد الزيادة

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة إلى أن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارًا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.