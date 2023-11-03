قرار تاريخي تشهده مباراة فولهام ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي غدا، والسبب امرأة

الدوري الإنجليزي، كشفت تقارير صحفية أن المباراة التي تجمع فولهام ومانشستر يونايتد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ستشهد قرارًا تاريخيًّا في البطولة.

ومن المقرر أن تكون الإنجليزية ريبيكا ويلش الحكمة الرابعة في المباراة، حيث ستصبح أول امرأة تقوم بذلك الدور في تاريخ المسابقة.

ريبيكا ويلش أول حكمة في الدوري الإنجليزي، فيتو

وكانت ويلش أول امرأة تدير مباراة في التشامبيون شيب (القسم الثاني) في يناير الماضي، فيما قادت 3 مباريات في النسخة الأخيرة من كأس العالم، بما في ذلك مواجهة ثمن النهائي، كما قادت نهائيين في كأس إنجلترا للسيدات (2017 و2020).

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كما كانت أول حكمة تدير مباراة كرة قدم للرجال في 2021 خلال لقاء بوت فال وهاجورت تاون في القسم الرابع الإنجليزي.

ورغم أنه لم تكن قطُّ هناك حكمة رابعة في البريميرليج من قبل، لكن المسابقة شهدت مشاركة 3 حكمات في دور حاملات الراية، وهن ويندي توماس في 1997 وسيان ماسي إلياس وناتالي اسبينال.

وواصل توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة ويليه أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 24 نقطة ثم ليفربول رابعا برصيد 23 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

1 توتنهام هوتسبير: 26 نقطة.

2 آرسنال: 24 نقطة.

3 مانشستر سيتي: 24 نقطة.

4 ليفربول: 23 نقطة

5 أستون فيلا: 22 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد: 17 نقطة.

7 برايتون: 17 نقطة.

8 مانشستر يونايتد: 15 نقطة.

9 وست هام يونايتد: 14 نقطة.

10 برينتفورد: 13 نقطة.

11 تشيلسي: 12 نقطة.

12 وولفرهامبتون: 12 نقطة.

13 كريستال بالاس: 12 نقطة.

14 فولهام: 12 نقطة.

15 إيفرتون: 10 نقاط.

16 نوتينغهام فورست: 10 نقاط.

17 بورنموث: 6 نقاط.

18 لوتون تاون: 5 نقاط.

19 بيرنلي: 4 نقاط.

20 - شيفيلد يونايتد: نقطة واحدة.



وكانت مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت الجمعة الماضية واختتمت الأحد بديربي مانشستر شهدت التالي:

فوز توتنهام على كريستال بالاس 2-1.

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0.

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0.

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1.

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2.

فوز إيفرتون على وست هام 1-0.

تعادل برايتون وفولهام 1-1.

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0.

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0.