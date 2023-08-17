أخبار الرياضة اليوم، بيراميدز يجدد عقد أحمد فتحي ونجم الأهلي على رادار الشباب السعودي.. والدفاع الجوي يستضيف مباراة المنتخب وإثيوبيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

كشفت تقارير سعودية صباح اليوم الخميس أن نادي الشباب السعودي وضع بديلا للصفقة المنتظرة أحمد سيد زيزو في حالة عدم موافقة الزمالك على بيع اللاعب.

وكان نادي الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي، لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

كشفت صحيفة سبورت السعودية، مساء اليوم الخميس، عن طلب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة من إدارة النادي، فسخ التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.

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وأضافت الصحيفة، أن سانتو طالب من إدارة اتحاد جدة التعاقد مع مدافع أجنبي سيتم قيده مكان أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

أعلن نادي بيراميدز تجديد تعاقد الجوكر أحمد فتحي ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة، والإبقاء على العناصر المهمة بالفريق وأصحاب الخبرة.

الزمالك، رد مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك- على أنباء اضطرار الزمالك بيع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق بسبب الضائقة المالية.

وكان نادي الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي، لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري، إلا أن مرتضى منصور أعلن يوم أمس أن زيزو ليس للبيع.

تقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام اثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر من الشهر المقبل، على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل الرسمي.

علنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اختيار مروان عطية لاعب النادي الأهلي، ومحمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر السابق والمنتقل حديثا إلى بيراميدز، كأفضل ثنائي وسط عن الموسم الماضي 2022-2023، بتصويت الجماهير.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي.

وضمت القائمة ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين، إضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أن يتم تسليم الجائزة يوم 31 أغسطس الحالي في مونتي كارلو.

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، رسالة خاصة لـ مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق، مساعدا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وكتب ميدو رسالة لمؤمن زكريا جاءت كالتالي: "مبروك لحبيبي ‎مؤمن زكريا تولي منصب مهم داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي".

نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في إتمام التعاقد مع إسلام جابر لاعب الزمالك والبنك الأهلي والداخلية والمقاصة السابق.

ووقع إسلام جابر على عقود انتقاله إلى فريق سموحة الشهير بـ الموج الأزرق، في حضور وكيليه أنور شلوفة وبلال خميس، على أن ينضم لتدريبات الفريق السكندري خلال الأسبوع المقبل.

الدوري السعودي، تعادل فريق ضمك مع ضيفه الرياض بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب صالح آل عباس هدفي فريق الرياض في شباك ضمك في الدقيقتين 12 و35، بينما سجل عبد الله العمار هدفي ضمك في الدقيقتين 53 و90+10.

فاز فريق البنك الأهلي علي وادى دجلة بهدف دون رد، في المباراة الودية التجريبية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس.

أحرز هدف المباراة اللاعب البوركيني سعيدو سيمبوري لفريق البنك الأهلي في مرمى وادي دجلة.

يرى مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن هناك إمكانية أن تتولى الهولندية سارينا ويجمان مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، يومًا ما تدريب منتخب إنجلترا الرجال الأول الذي يقوده حاليا جاريث ساوثجيت.

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