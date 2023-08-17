الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

سموحة يتعاقد مع إسلام جابر لاعب الزمالك الأسبق

إسلام جابر، فيتو
إسلام جابر، فيتو

نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في إتمام التعاقد مع إسلام جابر لاعب الزمالك والبنك الأهلي والداخلية والمقاصة السابق.

ووقع إسلام جابر على عقود انتقاله إلى فريق سموحة الشهير بـ الموج الأزرق، في حضور وكيليه أنور شلوفة وبلال خميس، على أن ينضم لتدريبات الفريق السكندري خلال الأسبوع المقبل.

وكان مجلس إدارة سموحة قد أبرم عدة صفقات خلال الأيام الماضية، وذلك بالتعاقد مع ثنائي البنك الأهلي فادي فريد ومحمد مصطفى ميدو، كما تم التعاقد مع ثنائي الأهلي محمود وحيد ومصطفى البدري.

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كما تعاقد سموحة مع أحمد خالد لاعب نادي أسوان السابق، ومحمود إسماعيل حارس مرمى القناة، والمغربي عبد اللطيف بن قسو لاعب شباب خنفيرة.

يذكر أن سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي أنهى مشواره في الدوري المصري الممتاز، باحتلال المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

 

 

 

فرج عامر يتحدث عن مستحقات شبانة 

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن هناك صفقات جديدة سوف يتم التعاقد معها، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "خاطبنا الزمالك أكثر من مرة لتحصيل مستحقات محمود شبانة العائد من الإعارة، وحاولنا الحصول على المستحقات بنظام الكاش وكان لدينا تمسك بهذا الأمر، ولكن بعد تدخل بعض الوسطاء قبلنا أن يكون تحصيل الأموال بنظام الشيك".

وأضاف: "حاولنا صرف الشيك أكثر من مرة، ولكن لم يتم النجاح في ذلك، ولم أقدم أي شكاوى ضد الزمالك ونحاول حل الأمر بشكل ودي".

وتابع: "نبحث عن الصفقات التي تفيد الفريق، ونحاول تلبية طلبات أحمد سامي المدير الفني".

وأضاف فرج عامر: "جونيور أجايي لاعب الفريق سوف يستمر مع الفريق في الموسم الجديد ولن يغادر، وهدفنا هو عودة الفريق لسابق عهده والعودة إلى المشاركات الأفريقية".

 

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