الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

غدا، انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026 بالأكاديمية الوطنية

انطلاق الدورة التدريبية
انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب غدا، فيتو
18 حجم الخط

تنطلق غدا الأربعاء الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026، من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب من الأكاديمية الوطنية للتدريب 

ويبدأ تدريب أعضاء مجلس النواب 2026 غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

تدريب أعضاء البرلمان الجديد بمقر مجلس النواب 

ويستأنف الأعضاء تلقي التدريب الأسبوع المقبل في مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، أيام: الأحد 25 يناير _ الإثنين 26 يناير _ الثلاثاء 27 يناير.

ويختتم أعضاء مجلس النواب التدريب من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب يومي الأربعاء 28 يناير، الخميس 29 يناير.
 

توجيهات حزبية لأعضاء مجلس النواب للاستفادة من الدورة التدريبية 

وتقوم الأحزاب السياسية، بالتنسيق مع أعضائها بضوابط الالتزام بالحضور في الدورة التدريبية، لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي، وعدم التغيب إلا في حالة الضرورة القصوى مع الإخطار بذلك.

وتتضمن الدورة التدريبية، تعريف أعضاء مجلس النواب الجدد بالدور الرقابي والتشريعي بمجلس النواب، وروابط الحديث في الجلسات العامة، وكذلك اللجان النوعية، فضلا عن استخدام الأدوات الرقابية المختلفة.

وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأربعاء الماضي، لأجل غير محدد، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل، بعدما شهد المجلس انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، الـ25.

 

قرار رفع جلسة النواب وفقا للائحة الداخلية 

وجاء قرار رئيس مجلس النواب، رفع الجلسات لأجل غير محدد، في ضوء ما منحته له اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تمنح الحق لرئيسه في رفع الجلسات دون تحديد موعد الانعقاد التالي، وكذلك الحق في دعوة المجلس للانعقاد قبل الموعد المحدد للجلسة.

 

رفع جلسات النواب دون تحديد موعد عودة الانعقاد أمر تنظيمي

وبناء على المادة اللائحية، فإن رفع الجلسات لأمور تنظيمية، لا علاقة له بما يثار بشأن وجود تعديل وزاري أو حكومة جديدة.

وكانت فيتو نشرت نقلا عن مصادر، أن الفترة المقبلة تشهد دورات تدريبية لأعضاء مجلس النواب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، أسوة بما حدث مع أعضاء مجلس الشيوخ الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب مجلس النواب 2026 الأكاديمية الوطنية للتدريب الدورة التدريبية

مواد متعلقة

تبدأ الأربعاء المقبل، تفاصيل الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026

بعد تشكيل اللجان النوعية وانطلاق أعماله، ما ضوابط عقد جلسات مجلس النواب؟

لأجل غير محدد، سر رفع جلسة النواب دون تحديد تاريخ لعودة الانعقاد

بعد تشكيل هيئات مكاتبها، أولى مهام اللجان النوعية بمجلس النواب
ads

الأكثر قراءة

انهيار في درجات الحرارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

حسام حسن يطيح بلاعبين ويمنح الفرصة لثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي

الرباط الصليبي يضرب نجم منتخب المغرب ويؤكد غيابه عن كأس العالم

غدا، انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026 بالأكاديمية الوطنية

الداخلية السورية تلقي القبض على 81 عنصرا من تنظيم "داعش" فروا من سجن الشدادي (صور)

ضياء السيد عن ملف مزدوجي الجنسية: بيرفضوا يلعبوا للمنتخب وبعضهم بيطلب فلوس

انحطاط أخلاقي، أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني على إلغاء مشاركته في منتدى "دافوس"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

احتفالا بمولده، سيرة ابن الفارض وأشعاره

المزيد
الجريدة الرسمية