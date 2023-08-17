اتحاد جدة يتخذ قرارا جديدا بشأن مصير أحمد حجازي

كشفت صحيفة سبورت السعودية، مساء اليوم الخميس، عن طلب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة من إدارة النادي، فسخ التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.

وأضافت الصحيفة، أن سانتو طالب من إدارة اتحاد جدة التعاقد مع مدافع أجنبي سيتم قيده مكان أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

صحيفة سبورت السعودية، فيتو

وتابعت، أن إدارة نادي اتحاد جدة بدأت على الفور في التفاوض مع أحمد حجازي لفسخ عقده مع حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين بالتراضي.

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جدل حول رحيل أحمد حجازي

أثارت تغريدة الإعلامي ماجد هود، عن موعد عودة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي للمشاركة مع فريق الاتحاد، حالة من الجدل بين جماهير "العميد".

وأجرى حجازي عملية جراحية في الرباط الصليبي، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي، ودخل في برنامج تأهيلي مكثف، يستمر لمدة 6 أشهر.

وأكد الإعلامي الرياضي ماجد هود، أن المدافع المخضرم أحمد حجازي، ينهي التأهيل ويصبح جاهزا للتدريبات الجماعية والمشاركة مع فريق الاتحاد، بداية من شهر ديسمبر المقبل.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير مع كلمات الإعلامي ماجد هو، حيث عبر البعض عن سعادته برؤية حجازي مرة أخرى مدافعا عن شعار العميد، بينما أعرب البعض الآخر عن ضرورة استبداله مقدما مصلحة الفريق على أي لاعب أو إداري، وأن زمن حجازي انتهى.

وتعرض حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة الفيحاء والاتحاد، في الجولة التاسعة والعشرين، وقبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2022-2023"، والتي حسمت تتويج الاتحاد باللقب، للمرة التاسعة في تاريخه، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

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