الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

الهولندية سارينا ويجمان مرشحة لتدريب منتخب إنجلترا للرجال

سارينا ويجمان، فيتو
سارينا ويجمان، فيتو

يرى مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن هناك إمكانية أن تتولى الهولندية سارينا ويجمان مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، يومًا ما تدريب منتخب إنجلترا الرجال الأول الذي يقوده حاليا جاريث ساوثجيت.

وحققت ويجمان (53 عامًا) نجاحات مبهرة منذ بزوغ نجمها عقب قيادة منتخب هولندا للقب كأس أوروبا للسيدات 2017، ثم فازت باللقب القاري مع منتخب إنجلترا العام الماضي.

والآن صعدت ويجمان بمنتخب إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، لتصبح أول مدربة تحقق الإنجاز ذاته مع منتخبين مختلفين في تاريخ اللعبة، حيث قادت المنتخب الهولندي للمحطة ذاتها من المونديال قبل 4 أعوام.

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ولدى سؤاله عما إذا كانت ويجمان تمتلك الإمكانات التي تقودها لخلافة جاريث ساوثجيت في تدريب منتخب الرجال، أجاب بولينجهام: أعتقد أنه من عدم الاحترام بعض الشيء لمنتخب السيدات أن تصورها بمثابة ارتقاء إلى مستوى أعلى، يقول الناس دائمًا إنه أفضل رجل للمنصب أو أفضل رجل إنجليزي.

وأضاف: لماذا يجب أن يكون رجلًا؟ أعتقد أن إجابتنا دائمًا هي أفضل شخص للمهمة، نعتقد أن سارينا تقوم بعمل رائع، ونأمل أن تستمر في القيام بذلك لفترة طويلة.

 

سارينا ويجمان، فيتو

 

 

وأوضح قائلا: هل أعتقد أن سارينا يمكنها القيام بأي عمل في كرة القدم؟ نعم، أنا سعيد حقًا بالعمل الذي تقوم به، وأتمنى أن تستمر في القيام بهذا العمل لفترة طويلة، وإذا قررت في وقت ما في المستقبل أنها تريد الانتقال إلى منافسات الرجال، سيكون ذلك مناقشة ممتعة حقًا، ولكن هذا الأمر يرجع لها، أليس كذلك؟ أعتقد أنها قادرة.

 

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