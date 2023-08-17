ميدو يوجه رسالة لـ مؤمن زكريا بعد تعيينه مساعدا لرئيس قطاع الناشئين بالأهلي

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، رسالة خاصة لـ مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق، مساعدا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وكتب ميدو رسالة لمؤمن زكريا جاءت كالتالي: "مبروك لحبيبي ‎مؤمن زكريا تولي منصب مهم داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي".

وقرر النادي الأهلي تعيين مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق مساعدا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي وجاء ذلك بعد جلسة عقدها الخطيب رئيس النادي مع مؤمن زكريا ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين.

يذكر أنه قد تولى وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين خلفا لخالد بيبو الذي تولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول.

وليد سليمان يطمئن على معسكر قطاع ناشئين الأهلي

حرص وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على الاطمئنان على ترتيبات معسكر القطاع بالإسكندرية، استعدادا لبدء منافسات الموسم القادم 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس فيديو لوليد سليمان خلال زيارته للاطمئنان على ترتيبات معسكر قطاع الناشئين بالإسكندرية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وأنهى الكابتن وليد سليمان، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الإعداد الخاص بفرق الشباب والناشئين، والذي يقام في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقام الكابتن وليد سليمان ومعه أحمد عيد إداري القطاع بجولة في منشآت الأكاديمية التي من المقرر أن تستضيف المعسكر خلال الفترة من ١٢ إلى ١٨ أغسطس الجاري، بمشاركة فرق مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨.

وكان في استقبال وفد الأهلي الدكتور محمد سعد، مدير إدارة التسويق الرياضي والعلاقات الخارجية، والدكتور ياسر إمبابي منسق المعسكرات الرياضية، حيث تفقد الكابتن وليد سليمان ملاعب الأكاديمية وصالات الجيم وحمامات السباحة وقاعات المحاضرات وأجهزة الاستشفاء، وعقد جلسات مع مسئولي الإقامة والتغذية والتجهيزات المختلفة.

وأشاد مدير قطاع الناشئين بالاستقبال الحافل من جانب مسئولي الأكاديمية، والجهود الكبيرة التي قاموا بها من أجل توفير الأجواء المناسبة التي تضمن نجاح المعسكر وتحقيق أهدافه.

وتولي الكابتن وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلفا الكابتن خالد بيبو الذي تولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وتم ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.

Advertisements

اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي بالإسكندرية

وكان قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي قد قرر مد اختبارات الناشئين التي تقام حاليًّا بمحافظة الإسكندرية، لمدة يوم إضافي، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي شهدته الاختبارات في المحافظة.

وبدأت اختبارات الناشئين بمحافظة الإسكندرية، داخل مقر أكاديمية الأهلي بملاعب مدرسة بايونيرز الدولية بالمندرة قبلي، وتستمر عملية بيع الاستمارات داخل مقر الأكاديمية خلال أيام الاختبارات وحتى نفاد الكمية.

وبدأت اختبارات الأهلي للناشئين منذ الشهر الماضي، على ملاعب الأكاديمية بفرع مدينة نصر، وأقيمت كذلك في محافظتي الشرقية والسويس.

بدر رجب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

من ناحية أخرى، أكد بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي أن هناك معايبر لكل مرحلة سنية يتم على أساسها اختيار الناشئين الجدد المنضمين إلى فرق النادي الأهلي.

أضاف بدر رجب في بث مباشر نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: السرعة والموهبة والذكاء عوامل مهمة جدا في عملية اختيارات اللاعبين.

وتابع: “ ملتزمون باختيار إعداد محددة في كل مرحلة عمرية ومش معقول هناخد كل لاعبى مصر عندنا في الأهلي ".

وأكد بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي أنه سعيد بالعودة لمصر المكان الذي صان تاريخي واسمي وثقة مجلس الإدارة وفرحة الجماهير.

وأضاف رجب في حواره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش: "أطالب الجماهير بالدعوات من أجل إخراج لاعبين قادرين على إفادة النادي الأهلي والمنتخب المصري خلال الفترة القادمة من قطاع الناشئين وتم التواصل معي خلال الساعات الماضية ولم يكن هناك أي اتصال من قبل".

وتابع: "تقدمت باستقالتي منذ ١٠ أيام وسعيد بمهمتي الجديدة مع الأهلي خلال المرحلة القادمة، وهدفي هو تجهيز لاعبين للاحتراف الخارجي وأيضًا تجهيز لاعبين للفريق الأول معتمدًا على ٣ خطط مختلفة المدة".

وأكمل: "الاجتماع مع المدير الفني للفريق الأول كولر سابق لأوانه لكن من المنطقي أن الفريقين الموجودين تحت الفريق الأول يكونوا بنفس نظام لعب الفريق الأول".



وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد بمقر ‏النادي بالجزيرة، تعيين الكابتن بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين لكرة القدم .