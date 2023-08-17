الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

يويفا يكشف عن أفضل 10 لاعبين ومدربين في أوروبا، تعرف على موقف محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي.

وضمت القائمة ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين، إضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أن يتم تسليم الجائزة يوم 31 أغسطس الحالي في مونتي كارلو.

ويعتبر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا.

وسيتنافس جوارديولا مع سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، ولوتشيانو سباليتي الذي حقق مع نابولي لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 33 عاما.

 

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محمد صلاح وفينيسيوس خارج قائمة أفضل 10 لاعبين

وغاب عن قائمة أفضل 10 لاعبين في أوروبا، كل من النجم البرازيلي لفريق ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، والدولي المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح.

وجاء الترتيب من المركز الـ4 إلى الـ10 بالنسبة للاعبين كالتالي:

4- إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي): 129 نقطة

5- رودري (مانشستر سيتي): 110 نقطة

6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 82 نقطة

7- لوكا مودريتش (ريال مدريد): 33 نقطة

8- مارسيلو بروزوفيتش (إنتر): 20 نقطة

9- ديكلان رايس (وست هام): 14 نقطة

10- أليكسيس ماك أليستر (برايتون): 12 نقطة

 

فينيسيوس جونيور، فيتو

 

أما ترتيب المدربين فجاء كالآتي:

4- روبرتو دي زيربي (برايتون): 70 نقطة

5- ميكيل أرتيتا (آرسنال): 67 نقطة

6- زلاتكو داليتش (كرواتيا): 49 نقطة

7- خوسيه لويس مينديليبار (إشبيلية): 28 نقطة

8- ديديه ديشامب (فرنسا): 26 نقطة

9- ديفيد مويس (وست هام): 22 نقطة

10- فرانك هايس (لانس): 11 نقطة

 

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الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يويفا محمد صلاح فينيسيوس جوارديولا هالاند ميسي

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