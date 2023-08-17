يويفا يكشف عن أفضل 10 لاعبين ومدربين في أوروبا، تعرف على موقف محمد صلاح

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي.

وضمت القائمة ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين، إضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أن يتم تسليم الجائزة يوم 31 أغسطس الحالي في مونتي كارلو.

ويعتبر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا.

وسيتنافس جوارديولا مع سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، ولوتشيانو سباليتي الذي حقق مع نابولي لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 33 عاما.

Advertisements

محمد صلاح وفينيسيوس خارج قائمة أفضل 10 لاعبين

وغاب عن قائمة أفضل 10 لاعبين في أوروبا، كل من النجم البرازيلي لفريق ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، والدولي المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح.

وجاء الترتيب من المركز الـ4 إلى الـ10 بالنسبة للاعبين كالتالي:

4- إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي): 129 نقطة

5- رودري (مانشستر سيتي): 110 نقطة

6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 82 نقطة

7- لوكا مودريتش (ريال مدريد): 33 نقطة

8- مارسيلو بروزوفيتش (إنتر): 20 نقطة

9- ديكلان رايس (وست هام): 14 نقطة

10- أليكسيس ماك أليستر (برايتون): 12 نقطة

فينيسيوس جونيور، فيتو

أما ترتيب المدربين فجاء كالآتي:

4- روبرتو دي زيربي (برايتون): 70 نقطة

5- ميكيل أرتيتا (آرسنال): 67 نقطة

6- زلاتكو داليتش (كرواتيا): 49 نقطة

7- خوسيه لويس مينديليبار (إشبيلية): 28 نقطة

8- ديديه ديشامب (فرنسا): 26 نقطة

9- ديفيد مويس (وست هام): 22 نقطة

10- فرانك هايس (لانس): 11 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



