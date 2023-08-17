البنك الأهلي يفوز على وادى دجلة وديا قبل معسكر برج العرب (صور)

فاز فريق البنك الأهلي علي وادى دجلة بهدف دون رد، في المباراة الودية التجريبية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس.

أحرز هدف المباراة اللاعب البوركيني سعيدو سيمبوري لفريق البنك الأهلي في مرمى وادي دجلة.



وشهدت المباراة ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب دفع بهم بابا فاسيليو المدير الفني لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.



وشهدت المباراة أيضا مشاركة بعض الصفقات الجديدة سيرجى أكا وعبد اللطيف جريندو ومدبولى ومعاذ الحناوى على مدار شوطى اللقاء



ومن المقرر أن يحصل لاعبو فريق البنك الأهلي على راحة ٢٤ ساعة قبل السفر إلى مدينة برج العرب بعد غدا السبت للدخول في معسكر مغلق لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

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البنك الأهلي يعسكر في برج العرب

وقرر بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض معسكر مغلق خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجاري بمدينة برج العرب لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلي مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر.

وانضم أحمد أبو مسلم لاعب المنتخب الوطني السابق للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعدادا للموسم المقبل.

صفقات البنك الأهلي

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع معاذ الحناوي مدافع غزل المحلة السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع الثلاثي أيمن أشرف وأحمد مدبولي وجاريندو وحسن شاهين في صفقة انتقال حر وسيرجي اكا.

وانتهى عقد أيمن أشرف مع الأهلي مع نهاية الموسم المنصرم، لينضم إلى البنك الأهلي بشكل مجاني، وأيضًا أحمد مدبولي الذي انتهى عقده مع الإسماعيلي، وكذلك جاريندو مع النادي المصري البورسعيدي.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع حسن شاهين حارس مرمى المقاولون ومنتخب مصر الأولمبي السابق لمدة ٣ مواسم في صفقة انتقال حر.

وأنهى فريق البنك الأهلي الموسم المنصرم في مسابقة الدوري الممتاز وهو يحتل المركز الثالث عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة.

البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف ويعود إلى الزمالك

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن مسئولي البنك الأهلي تحدثوا مع إدارة الأبيض من أجل قطع إعارة اللاعب حسام أشرف.

وقال المصدر إن إدارة البنك الأهلي قررت قطع إعارة اللاعب وأخبرت الزمالك بذلك.

وتابع المصدر أنه من المقرر أن يعود اللاعب لصفوف الزمالك على أن يتم حسم مصيره خلال الأيام المقبلة.

وكان نادي الزمالك أعار حسام أشرف للبنك الأهلي في يناير الماضي لمدة موسم واحد.

غزل المحلة يضم لاعب البنك الأهلي

وكان قد أعلن نادي غزل المحلة عن خامس صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب محمد مصطفى "إيفا" لاعب فريق البنك الأهلى لدعم مركز خط الوسط، ويأتي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ووقع محمد مصطفى "إيفا" على العقود الإعارة مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.