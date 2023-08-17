الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، ضمك يخطف تعادلا مثيرا من الرياض 2/2

ضمك والرياض، فيتو
ضمك والرياض، فيتو

الدوري السعودي، تعادل فريق ضمك مع ضيفه الرياض بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب صالح آل عباس هدفي فريق الرياض في شباك ضمك في الدقيقتين 12 و35، بينما سجل عبد الله العمار هدفي ضمك في الدقيقتين 53 و90+10.

 

ضمك والرياض، فيتو

 

تشكيل ضمك أمام الرياض 

تشكيل ضمك، فيتو

 

تشكيل الرياض ضد ضمك 

تشكيل الرياض، فيتو

فيرمينو أفضل لاعب وهدف في الجولة الأولى 

حصل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق أهلي جدة، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

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وكتب الحساب الرسمي للدورى السعودي للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي تدوينه  أعلن فيها حصول فيرمينو على تقييم 9.5 من 10، وهو الأعلى بين اللاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى.

وسجل النجم البرازيلي أهداف "هاتريك" ليقود الأهلي للفوز على الحزم (3-1) في المباراة الافتتاحية للموسم الحالي من الدوري السعودي.

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة السعودي، بجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على موقع تويتر تغريدة أعلن فيها، فوز الهدف الأول الذي سجله فيرمينو في شباك الحزم، على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى، ليجمع النجم البرازيلي بين جائزة أفضل هدف وجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي، كما تواجد في التشكيل المثالي للجولة الأولى من المسابقة.

قناة عالمية جديدة تنقل الدوري السعودي 

استحوذت قنوات "Sony Sports Network" الرائدة، على حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسمين القادمين داخل الهند.

ويأتي ذلك في الاهتمام الكبير بنقل الدوري السعودي للمحترفين في ظل تواجد العديد من النجوم العالمية على رأسها كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار دا سيلفا.

وقالت صحيفة كورييري ديلو سبورت إن المملكة العربية السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" إمكانية مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-25.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية ترغب في استخدام بطاقة للحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري الأبطال والذي سيشهد مشاركة 36 فريقا بدلا من 32.

ويأتي ذلك في ظل التدعيمات القوية التي تقوم بها أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع نجوم عالمية أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار دا سيلفا وغيرهم.

 

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