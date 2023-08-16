أخبار الرياضة اليوم، 6 أندية محرومة من القيد، فنربخشة يقدم عمر فايد، وعرض ضخم لزيزو

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

تعاني 6 أندية من الدوري المصري عقوبة الحرمان من القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وبحسب نظام CMS الخاص بتسجيل اللاعبين في في قوائم الأندية والتابع للفيفا فأن هناك 6 أندية مصرية تواجه حظر قيد اللاعبين بسبب غرامات ومبالغ مستحقة للاعبين والمدربين السابقين.

وتضم قائمة الأندية المصرية المحرومة من القيد كل من:

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إيسترن كومباني (موقوف 4 فترات قيد)

المصري البورسعيدي (فترتي قيد)

الزمالك (فترتي قيد)

إنبي (فترتي قيد)

الإسماعيلي (فترتي قيد)

مصر المقاصة (3 فترات قيد)

قدم نادي فنربخشة التركي لاعبه الجديد عمر فايد لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي، قادما من نادي المقاولون العرب في الصيف الحالي.

ووقع عمر فايد على عقود انضمامه لنادي فنربخشة بعد اجتياز الكشف الطبي والتوصل لاتفاق مع نادي المقاولون العرب ليرتدي قميص الفريق التركي لأول مرة.

كشفت صحيفة "الميدان" السعودية عن دخول نادي الخليج في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو، جناح نادي الزمالك من أجل ضمه في الصيف الجاري.

وكان الشباب قد أبدى اهتمامًا أيضًا بضم زيزو لصفوفه وتدعيم مركز الجناح في صفوفه بموسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب "الميدان" فإن زيزو يفاضل بين عرضي الخليج والشباب السعودي، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الزمالك بعد الأزمات العديدة التي ضربت النادي وعلى رأسها الأزمة المالية.

ويميل زيزو حتى اللحظة الراهنة لقبول عرض الشباب، كونه يرضي طموح اللاعب ماليًا مقارنةً بنظيره في الخليج.

وكشف مصدر مقرب من زيزو للصحيفة السعودية أن اللاعب ينوي استطلاع رأي محمد شريف مهاجم الأهلي السابق المنضم حديثًا لصفوف الخليج من أجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص العرضين.

يذكر أن إدارة نادي الزمالك تحاول إقناع اللاعب بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، وغلق ملف الرحيل.

انتعشت خزينة النادي الأهلي بمقابل صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب الفريق السابق إلى الوكرة القطري خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد أداء مميز قدمه اللاعب رفقة المارد الأحمر الموسم المنصرم.

وعلمت فيتو من مصدر خاص عن تلقي خزينة النادي الأهلي مبلغ 3 ملايين و250 ألف يورو قيمة انتقال حمدي فتحي للفريق القطري ويشارك اللاعب في الفترة الحالية بشكل أساسي مع الفريق في الدوري.

بطل الدوري السعودي مرشح للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

قالت كورييري ديلو سبورت إن المملكة العربية السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" إمكانية مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-25.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية ترغب في استخدام بطاقة للحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري الأبطال والذي سيشهد مشاركة 36 فريقا بدلا من 32.

ويأتي ذلك في ظل التدعيمات القوية التي تقوم بها أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع نجوم عالمية أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار دا سيلفا وغيرهم.