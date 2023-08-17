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رياضة

رابطة الأندية تعلن اختيار مروان عطية وبوبو أفضل ثنائي وسط عن الموسم الماضي

مروان عطية، فيتو
مروان عطية، فيتو

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اختيار مروان عطية لاعب النادي الأهلي، ومحمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر السابق والمنتقل حديثا إلى بيراميدز، كأفضل ثنائي وسط عن الموسم الماضي 2022-2023، بتصويت الجماهير.

 

بوبو، فيتو

 

وقدم مروان عطية وبوبو مستوى مميز في الموسم الماضي مع الأهلي وفيوتشر، وانضم الثنائي لقائمة منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني.

بوبو ينتقل إلى بيراميدز 

أعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعب الوسط الدولي محمد رضا بوبو قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذين يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

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ويعد محمد رضا بوبو واحدا من أهم لاعبي الوسط في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وإضافة هائلة لفريق بيراميدز، الذي يستعد لبدء مشواره في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب المشاركة في الدوري والسوبر المصري للأبطال، وكذلك نسختي كأس مصر القديم والجديد.

وبوبو من مواليد ١٠ نوفمبر عام ٢٠٠٠، وبدأ مشواره في صفوف نادي وادي دجلة قبل أن ينتقل إلى صفوف فيوتشر، وأتم مؤخرا انتقاله إلى نادي بيراميدز ليبدأ فصلا جديدا في مشواره مع كرة القدم.

ولعب بوبو ١٣٩ مباراة في الدوري الممتاز سجل خلالها ١٤ هدفا وصنع ٩ أهداف أخرى، وكذلك ٧ لقاءات في بطولة كأس مصر سجل خلالها ٣ أهداف وصنع هدفين آخرين، كما لعب ٨ مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل بوبو مشاركته الدولية الأولى يوم ١٨ يونيو الماضي بقميص المنتخب المصري الأول بعدما شارك في ودية جنوب السودان والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون مقابل.

 

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مروان عطية بوبو محمد رضا بوبو الأهلي بيراميدز فيوتشر رابطة الأندية المصرية المحترفة

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