أخبار مصر: عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، مرتضى ينقلب على شيكابالا وهذا خليفته لرئاسة الزمالك، جريمة أسرية تهز الهرم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، ومروة نصر: حالتها حرجة وادعوا لها

أعلنت المطربة مروة نصر عن تعرض المطربة الكبيرة آمال ماهر لوعكة صحية مفاجئة تطلبت تدخلًا جراحيًّا.

عليه إجماع، شبانة يكشف خليفة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة النقاب عن الشخص الذي سيتولى القيام بمهام رئيس القلعة البيضاء خلفًا للمستشار مرتضى منصور، الصادر بحقه قرار من المحكمة بعزله من منصبه.

جريمة أسرية مروعة، عامل يقتل زوجته وطفلته ويصيب ابنتيه في كفر غطاطي بالهرم

شهدت منطقة الهرم جريمة مروعة عندما أقدم عامل على قتل زوجته وطفلته وأصاب ابنتيه الأخريين.

الأرصاد تزف بشرى عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حتى السبت وتحذر من ظاهرتين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، موضحة وجود انخفاض طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة على شمال حتى القاهرة وشمال الصعيد.

نجيب ساويرس يكشف عن الرئيس المفضل له

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن الرئيس المفضل لديه، قائلًا: "الرئيس المفضل لديَّ هو جون كيندي أو بيل كلينتون".

مرتضى منصور يهاجم شيكابالا: أنا تركت رئاسة الزمالك بسببك وتسريبك للأخبار بتسيء لنفسك

قال مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - أن هناك أخبارًا متداولة بأن شيكابالا قائد الزمالك رفض حضور اجتماعي مع الفريق قبل السفر للسعودية للمشاركة في البطولة العربية.

اليوم، أولى جلسات محاكمة ضابط سيدي براني بجنايات الإسكندرية

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة فى القضية المعروفة بأحداث قسم شرطة سيدى براني بمحافظة مطروح، وحددت جلسة 10 أغسطس لمحاكمة 5 آخرين من البدو في الواقعة نفسها.

رسميا، مجلس إدارة اتحاد الكرة يعتمد تطبيق دوري المحترفين

اتحاد الكرة، أصدر اتحاد الكرة المصري قبل قليل بيانًا رسميًّا، يكشف فيه أبرز الملفات التي تمت مناقشاتها خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس الإثنين، واستمر حتى منتص ليل اليوم الثلاثاء.

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موعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم

يسأل عدد كبير من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد إقرار مجلس النواب، تعديلات قانون الإيجار القديم.

وحتى الآن لم يصل مشروع القانون إلي مجلس النواب، حيث لم تنتهى اللجنة البرلمانية الحكومية من إعداد التعديلات اللازمة، بعد توقف عملها خلال الفترة الماضية.

التسمم المائي، جمال شعبان يكشف مفاجأة عن الأكثر عرضة بالإصابة بالمرض القاتل

علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق على واقعة وفاة سيدة أمريكية تبلغ من العمر 35 عامًا، نتيجة إصابتها بتسمم مائي، أو ما يسمى "نقص صوديوم الدم"، بعد أن أسـرفت في شرب الماء خلال فترة زمنية قصيرة.

وزير الأوقاف يفتتح اليوم مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها، بعد أعمال الصيانة والترميم.

هل تأثرت حركة عبور السفن بقناة السويس بسبب القاطرة فهد؟ أسامة ربيع يجيب

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: "تم استخراج جثمان الشهيد ضحية غرق القاطرة فهدة بعد اصطدامها بإحدى مراكب نقل الغاز، أمس الأول وتم تسليمه لذويه".

في محادثات صعبة، قادة انقلاب النيجر يصدمون أمريكا ويرفضون مقترحا بشأن محمد بازوم

انقلاب النيجر، رفض القادة العسكريون في النيجر، المقترحات الأمريكية بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وعودة الرئيس المعزول محمد بازوم.

أحداث 8 أغسطس، فضيحة ووترجيت تطيح بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، ميلاد واسيني الأعرج وعزت أبو عوف ورحيل هند رستم

شهد يوم 8 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

ذات الشعر الأسود، أول صورة للمتهمة بالتجسس على زيلينسكي لمصلحة روسيا

أعلن جهاز المخابرات المحلية الأوكرانية أمس الإثنين اعتقاله لامرأة اتهمها بجمع معلومات حول برنامج رحلة للرئيس فولوديمير زيلينسكي قبيل سفره، وكذلك محاولة نقل معلومات حول منشآت عسكرية إلى روسيا.

مأساة أب وأم توفي لهما 3 أطفال بسبب مرض نادر والابن الرابع يواجه المصير نفسه (فيديو)

حالة إنسانية صعبة، استضاف الإعلامي عمرو الليثي، خلال برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، حالة إنسانية صعبة لأب وأم فقدا 3 أطفال في عمر الزهور توفوا بنفس المرض والمعاناة، ولكن يسيطر عليهما نفس القلق والخوف على ابنهما الرابع الذي يواجه نفس مصير أخوته الذين رحلوا عن عالمنا بسبب معاناته من نفس المرض.

وفاة وليام فريدكين مخرج فيلم الرعب الشهير "طارد الأرواح الشريرة"

طارد الأرواح الشريرة، توفي المخرج الشهير وليام فريدكين الذي أخرج فيلم (ذا فرينش كونيكشن) "الرابط الفرنسي" عام 1971 وفيلم (ذا إكسورسيست) "طارد الأرواح الشريرة" عام 1973، الإثنين، عن عمر يناهز 87 عامًا.

احنا مش الجبلاية، اتحاد اليد يحدد 4 أزمات أدت لوقف القيد بالزمالك ومنعه من المشاركة بالبطولة العربية

كشف عمرو صلاح، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، كواليس أزمة مستحقات نادي الزمالك وإيقافه عن القيد.

أمريكا تعلن حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 200 مليون دولار

كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن مساعدات أسلحة جديدة لـ أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته رويترز.

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه مقابل الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك وذلك بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي رفع سعر الفائدة 1%.

المجلس العسكري في النيجر يعين وزير سابق رئيسا للحكومة

أعلن المجلس العسكري في النيجر عن تعيين الوزير الأسبق، علي الأمين زين، رئيسا للوزراء في البلاد.

شبيه ماسك الصيني يخوض نزالا مع زوكربيرج على تيك توك (فيديو)

إيلون ماسك، استغل الصيني “ييلونج ما" الشبه الكبير بينه وإيلون ماسك في نشر فيديوهات على منصة " تيك توك "، وآخرها عن النزال ضد مارك زوكربيرج.