التسمم المائي، جمال شعبان يكشف مفاجأة عن الأكثر عرضة بالإصابة بالمرض القاتل

التسمم المائي، علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق على واقعة وفاة سيدة أمريكية تبلغ من العمر 35 عامًا، نتيجة إصابتها بتسمم مائي، أو ما يسمى "نقص صوديوم الدم"، بعد أن أسـرفت في شرب الماء خلال فترة زمنية قصيرة.



وكتب عميد معهد القلب الأسبق، على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلا: " الجسم يحتاج حوالي ٣ لتر ماء في اليوم، لكن لو الشخص شرب أكتر من لتر ١٠٠٠ سي سي بسرعة لن تستطيع الكلي التخلص من هذه الكمية من الماء لأن الكلي تستطيع فقط، التخلص من ٨٠٠ سي سي في الساعة مما يؤدي إلي dilution، تخفيف لأملاح الدم hyponatremia".

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اعراض التسمم المائي



وعن اعراض التسمم المائي، أكد عميد معهد القلب الأسبق، أن أعراض التسمم المائي هى: " يؤدي نقص الصوديوم إلي اضطراب وظيفة المخ، واختلال الوعي، وربما الوفاة في الحالات الشديدة".

أكثر الأشخاص عرضة للتسمم المائي



وعن أكثر الأشخاص عرضة للتسمم المائي، أوضح: "الرياضيون خاصة الماراثون في الأجواء شديدة الحرارة".

طرق العلاج من التسمم المائي



وعن العلاج نصح بالتوقف عن شرب مزيد من الماء، ومدرات البول، وتناول أقراص الصوديوم أو محلول الصوديوم".

واستشهد الدكتور جمال شعبان، بقوله تعالي: "جعلنا من الماء كل شيء حي"، موضحا: " هذا صحيح، لكن كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلي ضده".



وفاة سيدة أمريكية بسبب شرب الماء

كانت آشلي سمرز وهي أم لطفلين، قضي عطلة نهاية الأسبوع مع أسرتها في بحيرة فريمان بولاية إنديانا، وقبيل عودتها إلى المنزل شعرت بدوار وصُداع وأعراض الجفاف ما دفعها إلى تناول 4 عبوات من المياه سعة كل واحدة منها (500 مل) في غضون 20 دقيقة فقط.

وبعد عودتها إلى المنزل، فقدت آشلي الوعي، ونقلت إلى المستشفى، نتيجة معاناتها من تورُّم حاد في الدماغ، لكنها لم تستعد وعيها أبدًا، واستسلمت لـ"سمية المياه" التي أدت إلى وفاتها، وفق ما نقلته موقع تلفزيون WRTV الأمريكي.

فيما أفاد الطبيب ألوك هرواني في تصريحات متلفزة بأن: "ما حدث نادر نسبيًا، والمقلق هو شرب الكثير من الماء خلال فترة زمنية قصيرة، إذ يمكن للكليتين التخلص فقط من لتر واحد من الماء في الساعة".

وأضاف هرواني: "من الجيد عند قضاء الكثير من الوقت في الطقس الحار الاستمرار بتناول أو شرب أشياء تحتوي على شوارد مثل الفاكهة أو مشروبات الطاقة، بالإضافة إلى الماء العادي، مما يساعد في الحفاظ على توازن الماء والصوديوم في الدم".

وتابع: "الأشياء التي يجب الانتباه لها هي التعب الشديد، إذ يشعر المرضى في بعض الأحيان وكأنهم يعانون من صداع خفيف، أو أنهم يشعرون فقط بالتوعك العام، وقد تكون هذه علامات مبكرة للتسمم المائي".