ذات الشعر الأسود، أول صورة للمتهمة بالتجسس على زيلينسكي لمصلحة روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن جهاز المخابرات المحلية الأوكرانية أمس الإثنين اعتقاله لامرأة اتهمها بجمع معلومات حول برنامج رحلة للرئيس فولوديمير زيلينسكي قبيل سفره، وكذلك محاولة نقل معلومات حول منشآت عسكرية إلى روسيا.

ولم يذكر جهاز الأمن الأوكراني اسم المتهمة بالعمالة.

وأظهرت صورة نشرها الجهاز امرأة ذات شعر أسود ترتدي فستانًا باللونين الأبيض والأسود ومحاطة بجنديين، تم طمس جميع الوجوه في الصورة.

وقال الجهاز إن المشتبه بها اعتقلت في مدينة ميكولايف الساحلية بجنوب أوكرانيا، وأفادت القناة الإعلامية لزيلينسكي بأن آخر مرة زار فيها المدينة كانت في 27 يوليو.

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تحديد مواقع أنظمة الحرب الإلكترونية

كما اتهمها الجهاز بمحاولة تحديد مواقع أنظمة الحرب الإلكترونية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية بالقرب من بلدة أوتشاكيف الساحلية على بعد 48 كيلومترًا من ميكولايف.

وقال “قبض أعضاء من الجهاز على الخائنة متلبسة بينما كانت تحاول نقل معلومات إلى الغزاة”، مضيفًا أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية خلال الزيارة الرئاسية.

وقال إن المرأة من أوتشاكيف وكانت تعمل في متجر خاص بالجيش تبيع بضائع للجنود في إحدى الوحدات العسكرية الأوكرانية المحلية. وأفاد البيان بأن محكمة صادقت على اعتقالها، وفي حالة إدانتها، ستواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 12 عامًا.

اغتيال زيلينسكي

أسدل جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" أمس الإثنين، الستار علي كواليس محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لافتًا إلي أن سيدة روسية هي كلمة السر.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه احتجز مخبرة روسية على علاقة بالتحضير لضربة روسية كانت ستستهدف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أثناء زيارته الأخيرة لمنطقة ميكولايف.

كواليس محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني

وأضاف جهاز الأمن أن المخبرة كانت تجمع معلومات استخبارية حول الزيارة عشية الرحلة الأخيرة لرئيس أوكرانيا إلى منطقة ميكولايف، مشيرا إلى أنه حصل على معلومات حول الأنشطة التخريبية للمشتبه بها، وتبنى تدابير أمنية إضافية.