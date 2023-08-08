الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تزف بشرى عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم حتى السبت وتحذر من ظاهرتين

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، موضحة وجود انخفاض طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة على شمال حتى القاهرة وشمال الصعيد.


وقالت إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والساحل الشمالية، موضحة أن حالة الطقس على جنوب  سيناء شديد الحرارة وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.


وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد الرطوبة ارتفاع طفيف مما يزيد الإحساس بحالة الطقس على مدار اليوم.

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كما توقعت بوجود شبورة مائية فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

طقس الثلاثاء 8 أغسطس

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادى الجديد على فترات متقطعة.



الأربعاء 9 أغسطس: 

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادى الجديد على فترات متقطعة.



 من الخميس 10 أغسطس حتى السبت 12 أغسطس: 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.


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حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية الرطوبة امطار خفيفة مثيرة للرمال والاتربة

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