الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، ومروة نصر: حالتها حرجة وادعوا لها

آمال ماهر، فيتو
آمال ماهر، فيتو

أعلنت المطربة مروة نصر عن تعرض المطربة الكبيرة آمال ماهر لوعكة صحية مفاجئة تطلبت تدخلًا جراحيًّا.

إذ نشرت مروة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لـ آمال ماهر وأرفقتها بتعليق: آمال ماهر بتعمل عملية حرجة ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ألف سلامة عليكِ يا حبيبتي إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".

الفنانة آمال ماهر

وكانت آمال ماهر قد أجرت في وقت سابق مناقشة مفتوحة مع الجمهور، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وأجابت عن بعض أسئلة المتابعين لديها.

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ووجه أحد المتابعين لدى آمال ماهر سؤالًا لها قائلًا: "كلمينا شوية عن نفسك وعائلتك والجانب الخفي من حياتك؟"، لترد الفنانة على سؤال المتابع: “مش خفي ولا حاجة، عندي أخ أصغر مني وأخ أكبر مني وابني ووالدتي وأولاد أخويا ومرات أخويا ربنا يخليهم ليَّ”.

ووجه متابع آخر سؤالًا للفنانة آمال ماهر: "ما هو طولك ووزنك؟ لترد الفنانة قائلة: “طولي 176 سنتيمترًا ووزني 64 كيلوجرامًا”.

وأجابت على متابع آخر سأل عن سن ابنها عمر، قائلة: "عمر عنده 18 سنة وأنا خلفته وأنا عندي 18 سنة، وبحس إنه كل حاجة في حياتي".

كما وجه متابع آخر سؤالًا: “بتسمعي المسلسلات التركي؟ لترد: آخر مسلسل تابعته الحفرة”.

مأكولات مفضلة لآمال ماهر

وعن المأكولات التي تحبها الفنانة، أجابت: “أنا أكلي معظمه صحي؛ مكرونة بيضاء وفراخ مشوية”.

وقبل ساعات، أطلت الفنانة آمال ماهر عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر) لتشارك جمهورها بصورة من أرشيف الذكريات وذلك عقب انتشار عدد كبير من الشائعات حول اختفائها مجددًا.

وشاركت آمال ماهر جمهورها بصورة لها في مرحلة الطفولة تتوسط رجل وامرأة، دون أن تكشف عن طبيعة علاقتها بهما، وجاءت التعليقات لتؤكد أنها تتوسط والدها ووالدتها.

واكتفت آمال ماهر بوضع قلب، في تعليقها على الصورة، في حين انهالت التعليقات من قِبل الجمهور على ما نشرته: "أمولة حبيبتي الله يخلي لك أمك ويرحم بيك ويحميكِ يا رب"، "آمال وربي إني مشتاق لصوتك"، "الله يرحم باباكَِ"، "ربنا يرحم والدك ويغفر له ويحفظ ويبارك في مامتك يا رب"، "قمر يا لولا"، "طب والألبوم يا فنانة".

 

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المطربة مروة نصر الفنانة امال ماهر امال ماهر

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