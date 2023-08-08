الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

هل تأثرت حركة عبور السفن بقناة السويس بسبب القاطرة فهد؟ أسامة ربيع يجيب (فيديو)

قناة السويس، فيتو
قناة السويس، فيتو

القاطرة فهد، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: "تم استخراج جثمان الشهيد ضحية غرق القاطرة فهدة بعد اصطدامها بإحدى مراكب نقل الغاز، أمس الأول وتم تسليمه لذويه".

 

انتشال القاطرة فهد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": جار العمل على انتشال القاطرة فهد.
 

عبور السفن بقناة السويس

وأضاف: عمليات عبور السفن من الجانبين تمر بسلاسة ولا يوجد تعطيل في حركة الملاحة بـقناة السويس بعد غرق القاطرة فهد.

 

التحفظ عليى سفينة CHINAGAS LEGEND

وتابع: "ما زلنا متحفظين على الناقلة CHINAGAS LEGEND بسبب إجراءات قانونية وإدارية ومن المتوقع خلال اليوم ستنتهي الأمور وتتحرك السفينة في مسارها".

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أسامة ربيع: قناة السويس تجسد شخصية الوطن العربي وأهميته الاستراتيجية

الفريق أسامة ربيع: العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة "فهد"

 

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء الأحد، نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة "فهد"، واستخراجه من المياه ثم نقله بواسطة لنش الإسعاف البحري إلى محطة البلاح، ومنها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسليم الجثمان إلى ذويه.


العثور على الجثمان

وأشار رئيس الهيئة إلى أن غطاسي الهيئة تمكنوا من العثور على الجثمان في كابينة المعيشة الخاصة بالقاطرة الغارقة وذلك أثناء قيامهم بمسح كبائن القاطرة الغارقة ومنطقة الحادث على عمق ٢٤ مترًا من خلال مجموعات غطس متتالية.

 

برقية تعزية للأسرة 

ووجه الفريق أسامة ربيع برقية تعزية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة العاملين بالهيئة وبشركاتها في شهيد الواجب ريس ميكانيكي السيد على محمد موسى، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة نجحت في إنقاذ ٦ من طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد وتم نقل المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية حيث  تم السماح لـ 5 أفراد بالخروج من المستشفى أمس، فيما لا يزال أحد أفراد الطاقم بالمستشفى تحت الملاحظة.

جدير بالإشارة، أن جهود انتشال القاطرة الغارقة ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين.

 

ومن جهة أخرى تستمر حركة الملاحة في القطاع الجنوبي لقناة السويس، وذلك بالتزامن مع عمل فرق الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس في انشال القاطرة " فهد"، والتي تستمر لليوم الثاني على التوالي.  

 

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