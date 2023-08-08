احنا مش الجبلاية، اتحاد اليد يحدد 4 أزمات أدت لوقف القيد بالزمالك ومنعه من المشاركة بالبطولة العربية

كشف عمرو صلاح، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، كواليس أزمة مستحقات نادي الزمالك وإيقافه عن القيد.



وقال عمرو صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الدكتور إيهاب الكومي عبر شاشة صدى البلد "نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع ويحدني لوائح اتحاد اليد ولوائح الاتحاد الدولي وعقود اللاعبين والمدربين، الزمالك لديه 4 مشاكل مع اتحاد اليد".



وتابع: "الزمالك لديه مشكلة مستحقات متأخرة مع كل من مدربه ومحترف الفريق السابق، كل منهما يطالب نادي الزمالك بما يقرب من 90 ألف يورو".



وأضاف "الثنائي الأجنبي قاما بتقديم 3 شكاوى ضد نادي الزمالك، الأولى في الاتحاد المحلي ثم الاتحاد الدولي ثم سفارتي إسبانيا والأرجنتين، السفارتان يتابعان الأزمة مع الاتحاد الدولي والاتحاد المصري".



وواصل "الزمالك لديه مشكلة أخرى مع لاعبين محليين يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة عن الموسم المنقضي، بجانب مستحقات اتحاد اليد المتأخرة نظير رسوم الاشتراك وقيمة الـ 5% من عقود المحترفين في الموسم الماضي، مديونيات الزمالك رقم كبير جدًّا جدًّا، كان هناك شكاوى جماعية من لاعبين منهم من رحل ومنهم من تنازل، المديونيات تزيد عن الـ 10 ملايين جنيه بحبة حلويين".



وأردف عمرو صلاح في تصريحاته "لا يمكن تسوية مستحقات نادي الزمالك المتأخرة، نحن لسنا مثل اتحاد الكرة المصري، عقود الرعاية في اتحاد الكرة كبيرة عكس اتحاد اليد، لا يمكنني الصرف على الأندية، لا يصح ان تكون جميع الأندية ما عدا ناديين قاموا بدفع كافة المستحقات الملزمة عليهم وأقوم بجدولة مستحقات الناديين".



وتابع "نادي الزمالك نادي كبير مثل النادي الأهلي ويفرغ لاعبين للمنتخبات، لكن ما أراه أن الأمور غير منضبطة ولا يصح أن تسير بهذا الأسلوب، الزمالك يريد السفر والمشاركة في البطولة العربية".



مختتمًا تصريحاته "البطولة العربية يشرف عليها الاتحاد الدولي، لا يمكنني التغاضي عن أي لوائح، الزمالك لا يمكنه السفر للمشاركة في البطولة العربية إلا بقرار وزاري يصدر بتوصية من اتحاد اليد".

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كرة اليد، أخطر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بإنهاء إجراءات سفر بعثة الفريق الأول لكرة اليد إلى السعودية خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يعقد وفد من نادي الزمالك مكون من خالد لطيف أمين الصندوق وأحمد مرتضى وسليمان وهدان عضوا المجلس وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي وحمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق اليد بالنادي جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة لماثيو جارلدا مدرب فريق اليد السابق.

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وكان فريق اليد انتظم في معسكر إعداد خلال الفترة الماضية بصالة حسن مصطفى استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية.

ومن المقرر إقامة البطولة العربية بمدينة القطيف السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

وأكد أحمد مرتضى منصور على دعمه كافة فرق ألعاب الصالات في الفترة الحالية من أجل المنافسة بقوة في كافة البطولات المقبلة.

وكان الاتحاد العربي لكرة اليد، أعلن عن جدول مباريات الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري بالسعودية.

وجاء جدول مباريات الزمالك كالتالي:

الأربعاء 16 أغسطس

الزمالك × عين التوتة الجزائري

الخميس 17 أغسطس

الزمالك × العربي الكويتي

الجمعة 18 أغسطس

الزمالك × مضر السعودي

الإثنين 21 أغسطس

الزمالك × الشعلة اليمني

وتحظى البطولة العربية بأهمية كبيرة حيث يتأهل صاحب اللقب مباشرة للمشاركة في مونديال الأندية 2023.