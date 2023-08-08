الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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خارج الحدود

في محادثات صعبة، قادة انقلاب النيجر يصدمون أمريكا ويرفضون مقترحا بشأن محمد بازوم

القادة العسكريون
القادة العسكريون في النيجر، فيتو

انقلاب النيجر، رفض القادة العسكريون في النيجر، المقترحات الأمريكية بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وعودة الرئيس المعزول محمد بازوم.

 

ما هو المقترح الأمريكي

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، يوم الإثنين، إنها التقت القادة العسكريين في النيجر من دون إحراز أي تقدم فوري على مسار إنهاء الانقلاب.

وأضافت نولاند في تصريح للصحفيين عبر الهاتف من نيامي عاصمة النيجر أن "هذه المحادثات كانت بغاية الصراحة واتَّسمت أحيانًا بالصعوبة".

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وأشارت إلى أن قادة الانقلاب في النيجر يدركون "مخاطر" التحالف مع روسيا، وفق ما أوردت "فرانس برس".

 

محمد بازوم رئيس النيجر

من جهتها، نقلت "رويترز" عن المسؤولة الأمريكية قولها إنه: "لم يهتم مسؤولو المجلس العسكري بمقترحات الولايات المتحدة بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وقوبل طلبها للقاء رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم بالرفض".

وكانت واشنطن قالت في وقت سابق الإثنين، أن إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنًا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين: "لا يزال الأمر ممكنًا. نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس (محمد) بازوم باستعادة منصبه".

 

دول غرب إفريقيا

وأعلن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو أمس الإثنين، أن الانقلابيين العسكريين طلبوا من وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) "العودة" إلى نيامي، مشيرًا إلى أن أعضاء الوفد "سيكونون في نيامي على الأرجح (الإثنين) أو (الثلاثاء)".

ورأى ماثيو ميلر أن استخدام القوة يشكل الحل "الأخير" بالنسبة إلى دول غرب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "تركز على إيجاد حل دبلوماسي".

 

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