الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مأساة أب وأم توفي لهما 3 أطفال بسبب مرض نادر والابن الرابع يواجه المصير نفسه (فيديو)

والد ووالدة الأطفال
والد ووالدة الأطفال المتوفين، فيتو

حالة إنسانية صعبة، استضاف الإعلامي عمرو الليثي، خلال برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، حالة إنسانية صعبة لأب وأم فقدا 3 أطفال في عمر الزهور توفوا بنفس المرض والمعاناة، ولكن يسيطر عليهما نفس القلق والخوف على ابنهما الرابع الذي يواجه نفس مصير أخوته الذين رحلوا عن عالمنا بسبب معاناته من نفس المرض.

 

وفاة 3 أطفال بنفس المرض

وقال سليم والد الأطفال المتوفين: "احنا متجوزين من 26 سنة وأولادنا اللي توفوا، ابني الكبير عمر كان في أولى إعدادي وتوفي، وعبد الله توفي وعمره 8 سنين وشهاب مات وعمره 3 سنوات".

Advertisements

 

ضمور الغدة الكظرية

وأضاف: "سبب وفاة ولادي إنه كان بيجي لهم بياض في خلايا المخ وضمور في الغدة الكظرية، وأنا ومراتي مش قرايب، وعملنا تحليل لمراتي في مركز البحوث فطلعت إنها حاملة جينات وراثية في الذكور 50%".
 

علاج المرض الوراثي

وتابع: "عرض ولادي اللي ماتوا على دكاترة، وقالوا مرض وراثي، والدكتور علاء الحداد في معهد ناصر وديت له عبد الله فقال لي مش هتلحقوا لأن النمو كان سريع والمرض تمكن فيه، فقال لي عايزين نلحق الطفل الصغير شهاب ونعمله عملية زرع نخاع من متبرع وأنا كنت المتبرع فرُحنا مستشفى المعادي العسكري والضباط واللواءات ساعدوني وجيبنا قرارات من مجلس الوزراء والتأمين الصحي ودخلوني العمليات بعد العيد الكبير اللي فات وبعد ما عملنا العملية قالوا لي نجحت بس المشكلة في أولادك الغدد وهو ماشي علي كورتيزون وبعد لما تابعنا قالوا لي لازم تتابعوا مع دكاترة غدد أطفال".
 

رضا والد الطفل المتوفين

ولفت: "أنا مش شغال حاجة أنا راجل علي باب الله أرزقي فلاح وشغال يومية وأحمد الله علي كل شيء وما عنديش حاجة غير فضل الله عز وجل وأنا راضي بهذا القضاء والقدر وحمت الله على هذا البلاء وربنا بيحبني علشان كدا ابتلاني وولادي اللي ماتوا إن شاء الله هيدخلوني الجنة".  
 

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية لـ 100 حالة إنسانية

محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات مالية وعينية لـ 70 حالة إنسانية

حقيقة معاناة أم الأطفال المتوفين

وقالت أم الأطفال المتوفين: "ما كانش عندي مشاكل في الحمل ولا كنت أعرف أن ولادي عندهم مشكلات صحية، المرض اللي توفوا به كان بيظهر وهما كبار".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حالة إنسانية عمرو الليثي برنامج عمرو الليثي حالات انسانية لعمرو الليثي مرض الغدة الكظرية برنامج واحد من الناس قناة الحياة

مواد متعلقة

آخرهم حسن يوسف، فنانون ذاقوا مرارة فقد أبنائهم (صور)

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية لـ 100 حالة إنسانية

محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات مالية وعينية لـ 70 حالة إنسانية

مأساة محمد تثير أحزان النشطاء، فقد أهله منذ 6 سنوات ووجدوه ميتًا

الأكثر قراءة

عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، ومروة نصر: حالتها حرجة وادعوا لها

مرتضى منصور يهاجم شيكابالا: أنا تركت رئاسة الزمالك بسببك وتسريبك للأخبار بتسيء لنفسك

جريمة أسرية مروعة، عامل يقتل زوجته وطفلته ويصيب ابنتيه في كفر غطاطي بالهرم

القضية تمتد عاما آخر، شبانة يفجر مفاجأة بشأن مهلة فيفا لـ كهربا

خوفا من هروبه، مرتضى منصور يوجه رسالة لـ أوسوريو ويطمئنه على مستحقاته

في محادثات صعبة، قادة انقلاب النيجر يصدمون أمريكا ويرفضون مقترحا بشأن محمد بازوم

هبوط جديد يضرب الذهب مساء الاثنين 7-8-2023، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة

خبير لوائح عن غرامة كهربا: هيدفع يعني هيدفع، وحالة واحدة تجعله يدفع نصفها

Advertisements

منوعات

المزيد

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

روسيا تستعد لإطلاق أول رحلة إلى القمر منذ 47 عاما

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الإثنين 7-8-2023

سعر السكر اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 7-8-2023

المزيد

انفوجراف

4 نجوم وصديقه نصحوها تبعد عنه وفنان مشهور ساعدها تتجوزه.. دلال عبد العزيز وسمير غانم ثنائي جمعهما الفن والحب ولم يفرقهما المرض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

سر العلاقة الخاصة بين أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

المزيد
الجريدة الرسمية