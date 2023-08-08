مأساة أب وأم توفي لهما 3 أطفال بسبب مرض نادر والابن الرابع يواجه المصير نفسه (فيديو)

حالة إنسانية صعبة، استضاف الإعلامي عمرو الليثي، خلال برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، حالة إنسانية صعبة لأب وأم فقدا 3 أطفال في عمر الزهور توفوا بنفس المرض والمعاناة، ولكن يسيطر عليهما نفس القلق والخوف على ابنهما الرابع الذي يواجه نفس مصير أخوته الذين رحلوا عن عالمنا بسبب معاناته من نفس المرض.

وفاة 3 أطفال بنفس المرض

وقال سليم والد الأطفال المتوفين: "احنا متجوزين من 26 سنة وأولادنا اللي توفوا، ابني الكبير عمر كان في أولى إعدادي وتوفي، وعبد الله توفي وعمره 8 سنين وشهاب مات وعمره 3 سنوات".

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ضمور الغدة الكظرية

وأضاف: "سبب وفاة ولادي إنه كان بيجي لهم بياض في خلايا المخ وضمور في الغدة الكظرية، وأنا ومراتي مش قرايب، وعملنا تحليل لمراتي في مركز البحوث فطلعت إنها حاملة جينات وراثية في الذكور 50%".



علاج المرض الوراثي

وتابع: "عرض ولادي اللي ماتوا على دكاترة، وقالوا مرض وراثي، والدكتور علاء الحداد في معهد ناصر وديت له عبد الله فقال لي مش هتلحقوا لأن النمو كان سريع والمرض تمكن فيه، فقال لي عايزين نلحق الطفل الصغير شهاب ونعمله عملية زرع نخاع من متبرع وأنا كنت المتبرع فرُحنا مستشفى المعادي العسكري والضباط واللواءات ساعدوني وجيبنا قرارات من مجلس الوزراء والتأمين الصحي ودخلوني العمليات بعد العيد الكبير اللي فات وبعد ما عملنا العملية قالوا لي نجحت بس المشكلة في أولادك الغدد وهو ماشي علي كورتيزون وبعد لما تابعنا قالوا لي لازم تتابعوا مع دكاترة غدد أطفال".



رضا والد الطفل المتوفين

ولفت: "أنا مش شغال حاجة أنا راجل علي باب الله أرزقي فلاح وشغال يومية وأحمد الله علي كل شيء وما عنديش حاجة غير فضل الله عز وجل وأنا راضي بهذا القضاء والقدر وحمت الله على هذا البلاء وربنا بيحبني علشان كدا ابتلاني وولادي اللي ماتوا إن شاء الله هيدخلوني الجنة".



حقيقة معاناة أم الأطفال المتوفين

وقالت أم الأطفال المتوفين: "ما كانش عندي مشاكل في الحمل ولا كنت أعرف أن ولادي عندهم مشكلات صحية، المرض اللي توفوا به كان بيظهر وهما كبار".