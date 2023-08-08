الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحداث 8 أغسطس، فضيحة ووترجيت تطيح بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، ميلاد واسيني الأعرج وعزت أبو عوف ورحيل هند رستم

أحداث 8 أغسطس، فيتو
أحداث 8 أغسطس، فيتو

شهد يوم 8 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.


مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1521 - سيطرة العثمانيين على مدينة بلجراد بقيادة سليمان القانوني، وكانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية، وقد حاصر العثمانيون هذه المدينة ثلاث مرات: سنة 1441م و1456م و1492م لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا في عهد القانوني.
1786 - وصول الرحالة «جان بالما» إلى قمة جبال الألب.
1815 - نابليون بونابرت يغادر فرنسا إلى منفاه في سانت هيلينا إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلسي والتي ظل بها حتى وفاته عام 1821.
1940 - بداية معركة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف احتلالها.
1945 - الاتحاد السوفيتي يعلن الحرب على اليابان ويقوم بغزو منشوريا في نهاية الحرب العالمية الثانية.
1970 - بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية / الإسرائيلية والذي استمر لمدة 90 يومًا حسب مضمون مبادرة روجرز.
1974 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن عن استقالته من منصبه في أعقاب فضيحة ووترجيت.
1988 - إيران تقبل «القرار الأممي رقم 598» لسنة 1987 والداعي لوقف إطلاق النار بينها وبين العراق وذلك لإنهاء الحرب بينهما التي بدأت في 22 سبتمبر 1980.
2001 - طلاق نجمة هوليوود الأسترالية نيكول كيدمان والنجم الأمريكي توم كروز.
2012 - المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا يسلم السلطة للمؤتمر الوطني العام المنتخب في 7 يوليو.

Advertisements


مواليد يوم 8 أغسطس

1921 - ويب بيرس، مغني أمريكي.
1922 - ألبيرتو غرانادو، دكتور وكاتب أرجنتيني / كوبي.
1933 - أبو بكر عزت، ممثل مصري.
1937 - داستين هوفمان، ممثل أمريكي.
1951 -محمد مرسي، الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية.
1951 - إجلال زكي، ممثلة مصرية.
1954 - واسيني الأعرج، أديب جزائري
1959 - موزة المسند، زوجة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
1985 - يسرا اللوزي، ممثلة مصرية.


وفيات يوم 8 أغسطس

1002 - محمد بن أبي عامر، مؤسس الدولة العامرية في الأندلس.
1943 - عبد العزيز بن صالح العلجي، فقيه مالكي وشاعر وتاجر سعودي.
1985 - لويز بروكس، ممثلة أمريكية.
1990 - سناء الفودري، مناضلة كويتية ضد الغزو العراقي للكويت.
2010 - أحمد البغدادي، مفكر وأكاديمي كويتي.
2011 - هند رستم، ممثلة مصرية.

عزت أبو عوف، دكتور الفن الذي واجه 3 أزمات مدمرة، أشدها ضربة السادات الموجعة لوالده

بطولة منة شلبي، واسيني الأعرج يكشف موعد تصوير مسلسله وصفات بطلة العمل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

هند رستم واسيني الأعرج عزت أبو عوف احداث ذاكرة اليوم أحداث مناسبات ذاكرة اليوم ذاكرة اليوم

الأكثر قراءة

عليه إجماع، شبانة يكشف خليفة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

أخبار مصر: عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، مرتضى ينقلب على شيكابالا وهذا خليفته لرئاسة الزمالك، جريمة أسرية تهز الهرم

عاوز قرض وهذا رد الوزارة، الزمالك يستنجد بالشباب والرياضة لحل أزمة المديونية

اليوم، نظر دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

سائقو الأجرة يتجمهرون ومحافظ الجيزة يسمح لهم بالدخول لموقف المريوطية (صور)

4 إعفاءات للمسنين في القانون الجديد

قتلى وإلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في عواصف مدمرة بأمريكا (فيديو)

الأرصاد تزف بشرى عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم حتى السبت وتحذر من ظاهرتين

Advertisements

منوعات

المزيد

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

شبيه ماسك الصيني يخوض نزالا مع زوكربيرج على تيك توك (فيديو)

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

روسيا تستعد لإطلاق أول رحلة إلى القمر منذ 47 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الإثنين 7-8-2023

سعر السكر اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

4 نجوم وصديقه نصحوها تبعد عنه وفنان مشهور ساعدها تتجوزه.. دلال عبد العزيز وسمير غانم ثنائي جمعهما الفن والحب ولم يفرقهما المرض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية