أحداث 8 أغسطس، فضيحة ووترجيت تطيح بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، ميلاد واسيني الأعرج وعزت أبو عوف ورحيل هند رستم

شهد يوم 8 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.



مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1521 - سيطرة العثمانيين على مدينة بلجراد بقيادة سليمان القانوني، وكانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية، وقد حاصر العثمانيون هذه المدينة ثلاث مرات: سنة 1441م و1456م و1492م لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا في عهد القانوني.

1786 - وصول الرحالة «جان بالما» إلى قمة جبال الألب.

1815 - نابليون بونابرت يغادر فرنسا إلى منفاه في سانت هيلينا إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلسي والتي ظل بها حتى وفاته عام 1821.

1940 - بداية معركة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف احتلالها.

1945 - الاتحاد السوفيتي يعلن الحرب على اليابان ويقوم بغزو منشوريا في نهاية الحرب العالمية الثانية.

1970 - بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية / الإسرائيلية والذي استمر لمدة 90 يومًا حسب مضمون مبادرة روجرز.

1974 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن عن استقالته من منصبه في أعقاب فضيحة ووترجيت.

1988 - إيران تقبل «القرار الأممي رقم 598» لسنة 1987 والداعي لوقف إطلاق النار بينها وبين العراق وذلك لإنهاء الحرب بينهما التي بدأت في 22 سبتمبر 1980.

2001 - طلاق نجمة هوليوود الأسترالية نيكول كيدمان والنجم الأمريكي توم كروز.

2012 - المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا يسلم السلطة للمؤتمر الوطني العام المنتخب في 7 يوليو.

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مواليد يوم 8 أغسطس

1921 - ويب بيرس، مغني أمريكي.

1922 - ألبيرتو غرانادو، دكتور وكاتب أرجنتيني / كوبي.

1933 - أبو بكر عزت، ممثل مصري.

1937 - داستين هوفمان، ممثل أمريكي.

1951 -محمد مرسي، الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية.

1951 - إجلال زكي، ممثلة مصرية.

1954 - واسيني الأعرج، أديب جزائري

1959 - موزة المسند، زوجة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

1985 - يسرا اللوزي، ممثلة مصرية.



وفيات يوم 8 أغسطس

1002 - محمد بن أبي عامر، مؤسس الدولة العامرية في الأندلس.

1943 - عبد العزيز بن صالح العلجي، فقيه مالكي وشاعر وتاجر سعودي.

1985 - لويز بروكس، ممثلة أمريكية.

1990 - سناء الفودري، مناضلة كويتية ضد الغزو العراقي للكويت.

2010 - أحمد البغدادي، مفكر وأكاديمي كويتي.

2011 - هند رستم، ممثلة مصرية.