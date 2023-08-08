المجلس العسكري في النيجر يعين وزير سابق رئيسا للحكومة (فيديو)

إنقلاب النيجر ، أعلن المجلس العسكري في النيجر عن تعيين الوزير الأسبق، علي الأمين زين، رئيسا للوزراء في البلاد.

وتلا العضو في "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي شكله العسكريون، العقيد أحمدو عبد الرحمن، مرسوما لرئيس المجلس، اللواء عبد الرحمن تشياني، بتعيين علي الأمين زين، رئيسا للوزراء.

وأصدر رئيس المجلس العسكري عددا من المراسيم الأخرى بشأن التعيينات في مختلف المناصب، بما فيها المفتش العام للجيش وقوات الدرك والمستشار العسكري للرئيس وقائد الحرس الرئاسي.

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وتجدر الإِشارة إلى أن علي الأمين زين (58 عاما) من مواليد مدينة زيندر، حيث كان وزيرا للاقتصاد والمالية خلال الفترة بين أكتوبر 2003 وفبراير 2010 في حكومة الرئيس محمدو تانجا، الذي تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري في 2010.

وفي وقت لاحق، شغل الأمين زين منصل ممثل لبنك التنمية الإفريقي في كل من تشاد وساحل العاج والجابون.

ما هو المقترح الأمريكي

رفض القادة العسكريون في النيجر، المقترحات الأمريكية بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وعودة الرئيس المعزول محمد بازوم.



وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، أمس الإثنين، إنها التقت القادة العسكريين في النيجر من دون إحراز أي تقدم فوري على مسار إنهاء الانقلاب.

وأضافت نولاند في تصريح للصحفيين عبر الهاتف من نيامي عاصمة النيجر أن "هذه المحادثات كانت بغاية الصراحة واتَّسمت أحيانًا بالصعوبة".

وأشارت إلى أن قادة الانقلاب في النيجر يدركون "مخاطر" التحالف مع روسيا، وفق ما أوردت "فرانس برس".

محمد بازوم رئيس النيجر



من جهتها، نقلت "رويترز" عن المسؤولة الأمريكية قولها إنه: "لم يهتم مسؤولو المجلس العسكري بمقترحات الولايات المتحدة بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وقوبل طلبها للقاء رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم بالرفض".

وكانت واشنطن قالت في وقت سابق الإثنين، أن إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنًا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين: "لا يزال الأمر ممكنًا. نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس (محمد) بازوم باستعادة منصبه".