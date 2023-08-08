أمريكا تعلن حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 200 مليون دولار
الحرب الروسية الأوكرانية، كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن مساعدات أسلحة جديدة لـ أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته رويترز.
ووفق المسؤولين ستبدأ إدارة الرئيس بايدن في توزيع تمويلات بقيمة 6.2 مليار دولار اكتشفت بعد خطأ محاسبي لوزارة الدفاع " البنتاجون" بالغ في تقدير مساعدات لأوكرانيا بالمليارات.
وقالت "البنتاجون" في مايو إنها خصصت عن طريق الخطأ قيمة أعلى من المطلوب للأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى كييف عندما استخدم الموظفون قيمة غير مناسبة في تصنيف ذخيرة وصواريخ ومعدات أخرى بالمليارات يتم إرسالها إلى أوكرانيا.
وتحتاج أوكرانيا إلى أسلحة يمكن إرسالها من المخزونات الأمريكية في غضون أيام أو أسابيع حتى تتمكن من مواصلة معركتها لصد القوات الروسية، وجاء الخطأ المحاسبي في مصلحة كييف لأنه يمكن من إرسال المزيد من المعدات.
دعم عسكري أمريكي لكييف
بحسب المسؤولين الأمريكيين فإنه من الضروري البدء في استخدام هذه التمويلات المكتشفة لأنها تمثل آخر مبلغ من 25.5 مليار دولار سمح بها الكونغرس سابقا في إطار سلطة السحب الرئاسي، والتي يمكن للإدارة استخدامها لإرسال أسلحة من المخزونات الأمريكية في حالة الطوارئ.
المسؤولون الأمريكيون قالوا إن واشنطن تعمل حاليًّا على طلب ميزانية تكميلية للاستمرار في مساعدة كييف.
الإعلان المتوقع اليوم الثلاثاء سيمثل الشريحة الأولى من مبلغ 6.2 مليار دولار المفاجئة التي سبقت الموافقة عليها في إطار سلطة السحب الرئاسي.
تضم هذه الحزمة عناصر مثل معدات إزالة الألغام وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق وذخيرة وطائرات اعتراضية للدفاع الجوي من إنتاج لوكهيد مارتن لمنظومة باتريوت وصواريخ ومعدات أخرى.
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