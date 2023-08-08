الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

عليه إجماع، شبانة يكشف خليفة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

الإعلامي محمد شبانة،
الإعلامي محمد شبانة، فيتو

الزمالك، كشف الإعلامي محمد شبانة النقاب عن الشخص الذي سيتولى القيام بمهام رئيس القلعة البيضاء خلفًا للمستشار مرتضى منصور، الصادر بحقه قرار من المحكمة بعزله من  منصبه.

وقال محمد شبانة إن هناك أحاديث تتردد داخل نادي الزمالك لإسناد مهام إدارة القلعة البيضاء إلى خالد لطيف أمين الصندوق، لحين إجراء انتخابات جديدة.

 

خليفة مرتضى منصور في الزمالك

وأضاف شبانة عبر برنامجه عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "لم يعلن أي قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك اتفاق بالإجماع على أن يتولى خالد لطيف رئاسة الزمالك مؤقتًا".

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وتابع: "الزمالك لديه أعباء كثيرة، والتزامات عديدة، وهناك أزمات في مختلف الألعاب، والفريق في حاجة لضم صفقات جديدة أيضًا لتدعيم فريق الكرة".

 

أوسوريو يطلب مهاجم جديد

وأكمل: "أوسوريو يريد ضم مهاجم جديد، وكانت المفاجأة القوية بأن المدرب الكولومبي لا يريد ناصر منسي، رغم أنه تم التعاقد معه خلال شهر يناير الماضي".

وواصل: "محمود علاء تلقى عرضًا من الأهلي القطري، وتم رفضه من جانب إدارة الزمالك، ولديَّ شعور بأن هناك (أزمة) مع اللاعب، وأوسوريو متحفظ على عودته لأنه يريد ضم مدافعًا يلعب بالقدم اليسرى".

وأتم: "أوسوريو يضغط على إدارة الزمالك للحصول على رواتبه الشهرية، والمدرب قبل سفره وضع نظام غذائي للاعبين، لعدم زيادة الوزن في فترة الراحة".

 

مرتضى منصور يجتمع مع أسوريو

عقد مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - جلسة مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في منزله. 

وقال مرتضى منصور لأوسوريو في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على يوتيوب: “نادي الزمالك كيان كبير في وجود مرتضى منصور أو عدم وجوده ويمتلك أموالًا كثيرة”. 

وأضاف مرتضى منصور في جلسته مع أوسوريو: هناك مدربون فقط اشتكوا الزمالك، الأول كان باتشيكو ولم أكن أنا موجودًا، والثاني هو جروس وفي آخر يوم في عقده جهزت له شيك بباقي مستحقاته واحتفال كبير وجبت له تورتة لكنه رفض الحضور وذهب للعب كرة القدم. 

وأشار إلى أن وكيل أعمال جروس اعترف بذلك والغريب أن جروس اشتكى نادي الزمالك بعدها ولكن قمنا بالتسوية مع جروس ودفعت آخر جزء له الشهر الماضي. 

مرتضى منصور يجتمع مع أسوريو، فيتو

مستحقات فيريرا

وتابع حديثه: “فيريرا كان له مستحقات متأخرة ووضعتها في حسابه وذلك في ولايته الأولى ثم ترك النادي وذهب لتدريب السد القطري وعاد العام الماضي ووجد مستحقاته المتأخرة في حسابه”. 

وأضاف: “الزمالك لديه العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية مثل حمدي النقاز الذي هرب من نادي الزمالك ولكننا كسبنا قضيته”. 

وتابع: "اتفقنا مع أشيمبونج على تسوية مستحقاته وهناك فيديو وهو يشكر نادي الزمالك ولكن عند رحيلنا وتسلم لجنة نادي الزمالك لم ترسل اللجنة الفيديو لفيفا ولذلك تم الحكم علينا. 

وتابع:" دفعت أول وثاني قسط لأشيمبونج ولكن ممدوح عباس حجز على أرصدت النادي ولذلك لم ندفع القسط الثالث وتم الحكم ضد نادي الزمالك لصالح اللاعب. 

وقال مرتضى منصور: “الزمالك يمر بأزميتن في الوقت الحالي وهي وقف القيد بسبب قضية سبورتنج لشبونة وشيكابالا وقضية أشيمبونج”. 

وتابع: “شيكابالا له قضيتين في فيفا لأن الجماهير اختلط عليها الأمر، قضية بسبب نادي باوك اليوناني وهي قضية قديمة وقضية سبورتنج لشبونة البرتغالي”. 

 

وأشار إلى نادي سبورتنج لشبونة رفض جدولة غرامة شيكابالا، والزمالك فيه مبلغ من الدولارات يكفي قضية شيكابالا ولكن محجوز عليها ومش عارفين نحولهم. 

وأضاف: "نادي الزمالك فيه فلوس حيث له 2.5 مليون دولار عند محمود كهربا ولنا عند الشركة الراعية 120 مليون جنيه ولنا مستحقات عند الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي حوالي 700 ألف دولار ونادي الزمالك نادي غني لكن هناك أزمة ونعمل على حلها".

وأضاف موجها حديثه لأوسوريو: “بسبب الحجز على الأرصدة، قمنا بعمل بروتوكول مع اتحاد الكرة حيث عند وصول أي مبلغ يذهب جزء لمديونية الزمالك لدى اتحاد الكرة والجزء الاخر سأعطيك شهر أو شهر ونص أو شهرين لأن هذا حقك”. 

وتابع موجها رسالته لأوسوريو: "مستحقاتك سيتم حلها خلال يومين بأقصى تقدير، أريدك أن تكون مطمئنا والكل يريد استمرارك، أنت مستمر مع الفريق الموسم المقبل وإن شاء الله الموسم اللي بعد اللي جاي، نحن نملك مدير فني كبير وشوفنا ده أمام النصر السعودي والأزمة المالية هتتحل".

وأكمل: المجلس لن يرحل ولن يحل وسيكمل باقي مدته كاملة وعلى الجميع أن يساندوهم لحل أزمات الفريق.

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