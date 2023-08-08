الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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منوعات

شبيه ماسك الصيني يخوض نزالا مع زوكربيرج على تيك توك (فيديو)

شبيه إيلون ماسك الصيني،
شبيه إيلون ماسك الصيني، فيتو

إيلون ماسك، استغل الصيني “ييلونج ما" الشبه الكبير بينه وإيلون ماسك في نشر فيديوهات على منصة " تيك توك "، وآخرها عن النزال ضد مارك زوكربيرج.

وحقق ييلونج ما شعبية كبيرة على الإنترنت لتشابه ملامحه مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

ونشر شبيه ماسك الصيني مؤخرا فيديو طريف يظهر فيه مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقا يحمل صورة مارك زوكربيرج.

@mayilong0 #zuckerberg #elonmusk ♬ 原创音乐 - Yi long ma

وحظي الفيديو بتعليقات كثيرة، حيث استغرب مشاهدوه الشبه الكبير بين ييلونج ما وماسك الذي سبق أن غرد مرة قائلا: "أود أن أرى هذا الرجل إن كان حقيقيا"، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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عائق طبي يؤجل معركة ماسك وزوكربيرج

أكد ماسك أنه قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية قبل خوض "نزال داخل قفص" مقترح، ضد زوكربيرج.

 قطبا التقنية فاحشي الثراء قد اتفقا أواخر يونيو، على خوض مواجهة شخصية.

 من غير الواضح ما إذا كان النزال البدني سيحدث بالفعل أم لا، لكن ماسك وزوكربيرغ واصلا حشد الاهتمام بالنزال المحتمل، حيث قال ماسك،  إن القتال سيتم بثه على الهواء مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي يمتلكه "إكس" والذي كان يعرف في السابق باسم "تويتر".

 أضاف ماسك أن عائدات النزال ستخصص لمؤسسة خيرية لقدامى المحاربين.

رد زوكربيرج عبر حسابه على موقع "ثريدز" للتواصل الاجتماعي، قائلا: "ألا ينبغي أن نستخدم منصة أكثر موثوقية يمكنها بالفعل جمع الأموال للأعمال الخيرية؟".

كتب زوكربيرج، الذي تدرب بالفعل على فنون القتال ونشر خبرا عن إتمامه أول دورة في رياضة "الجوجيتسو" في وقت سابق من العام الجاري: "أنا جاهز اليوم لقد اقترحت يوم 26 أغسطس عندما اقترح التحدي لأول مرة، لكنه لم يؤكد ذلك. أحب هذه الرياضة وسأواصل التنافس مع الأشخاص الذين يتدربون بغض النظر عما يحدث هنا".

 

التدريب على القتال برفع الأثقال

 ماسك قال في وقت سابق،  إنه يتدرب للقتال برفع الأثقال، وفي وقت لاحق تحدث عن موعد المواجهة، مشيرا إلى أن التاريخ "ما زال غير محدد" بسبب موعد مقرر لعمل جلسة أشعة بالرنين المغناطيسي واحتمال الخضوع لجراحة.

 الحديث عن النزال بدأ في يونيو، عندما رد ماسك على تغريدة حول استعدادات شركة "ميتا" لإطلاق منافس جديد لتويتر يسمى "ثريدز"، وتندر بشأن العالم الذي أصبح "حصريا تحت إبهام زوكربيرج، دون أي بدائل أخرى".

 لكن وقتها عمد أحد مستخدمي تويتر إلى تحذير ماسك من تدريبات الجوجيتسو التي يمارسها زوكربيرج، إلا أن ماسك رد قائلًا: "أنا مستعد لنزال في القفص إذا كان هو مستعدًّا".

 بعد أن بدا زوكربيرج موافقا على الفكرة، اقترح ماسك ساحة "فيغاس أوكتاجون" لتستضيف النزال المرتقب.

 

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