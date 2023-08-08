نجيب ساويرس يكشف عن الرئيس المفضل له

نجيب ساويرس، كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن الرئيس المفضل لديه، قائلًا: "الرئيس المفضل لديَّ هو جون كيندي أو بيل كلينتون".



جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد متابعي رجل الأعمال على حسابه الشخصي بـ "تويتر" الذي قال فيه: "من هو الرئيس المفضل لديك؟".

يذكر أن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، كشف عن رأيه في لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، وذلك عندما سأله أحد المتابعين عما إذا كان أبو تريكة إرهابيًّا.

ساويرس يكشف عن رأيه في أبو تريكة

وعن أبو تريكة أجاب المهندس نجيب ساويرس قائلًا إن لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة ليس إرهابيًّا، مؤكدًا أنه يعارض كلامه وأفكاره، لكنه ليس إرهابيًّا.

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وكان أحد متابعي المهندس نجيب ساويرس سأله عن رأيه في أبو تريكة فقال: "وهو أبو تريكة إرهابي يا باشمهندس؟ أنا راضي ضميرك بالله عليك".

فأجابه رجل الأعمال نجيب ساويرس قائلًا: "لا طبعًا… هو دا كلام يخش العقل؟ أنا معارض لكلامه وأفكاره.. لكن إرهابي؟".

أبو تريكة أحسن لاعب عرفته الكرة المصرية

وفي تغريدة سابقة عن أبو تريكة وحمزة نمرة، عندما ادعى أحد متابعي المهندس نجيب ساويرس أن حمزة نمرة ومحمد أبو تريكة ينتميان إلى الإخوان، فرد نجيب ساويرس قائلًا: "إخوان هما أحرار.. واحنا أحرار ضد الإخوان لكن يظل أبو تريكة لاعب تاريخي ويظل حمزة فنان أصيل".

جدير بالذكر أن لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، مُنح لقب "الفنان"، وتم تصنيفه بأنه أحسن لاعب عرفته الكرة المصرية، وكان السبب الرئيسي لفوز الأهلي ومصر في عدد من البطولات القارية.

