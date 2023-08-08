الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

وفاة وليام فريدكين مخرج فيلم الرعب الشهير "طارد الأرواح الشريرة"

وليام فريدكين، فيتو
وليام فريدكين، فيتو

طارد الأرواح الشريرة، توفي المخرج الشهير وليام فريدكين الذي أخرج فيلم (ذا فرينش كونيكشن) "الرابط الفرنسي" عام 1971 وفيلم (ذا إكسورسيست) "طارد الأرواح الشريرة" عام 1973، الإثنين، عن عمر يناهز 87 عامًا.

وذكرت مجلة "فارايتي" نقلًا عن صديقة أن زوجة فريدكين قولها إنه توفي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ولا توجد تفاصيل حتى الآن حول ملابسات وفاته.

فاز فيلم "الرابط الفرنسي" بخمس جوائز أوسكار، منها أفضل فيلم وأفضل مخرج التي حصل عليها فريدكين وأفضل ممثل لجين هاكمان.

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 رُشح فيلم "طارد الأرواح الشريرة" لعشر جوائز أوسكار منها جائزة أفضل مخرج.

 

بداية فريدكين حياته العملية

 بدأ فريدكين حياته الإخراجية في عام 1967 عندما أخرج فيلم (جود تايمز) "أوقات سعيدة"‭ ‬وهو فيلم موسيقي كوميدي، ثم تحول لإخراج أفلام الرعب والعنف والأفلام المثيرة للجدل.

 وُلد فريدكين في 29 أغسطس عام 1935 ونشأ في شيكاغو وهو ابن لمهاجرين أوكرانيين.

 بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف الدراسة الجامعية، عمل فريدكين في إدارة البريد بمحطة تلفزيونية في شيكاغو بعد الدراسة الثانوية.

 عانى فريدكين من نوبة قلبية في عام 1981 وقال في ذلك الوقت إن ولعه بالبيتزا والنقانق هو الذي سبب له ذلك.

 

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طارد الأرواح الشريرة المخرج الشهير وليام فريدكين ذا فرينش كونيكشن ذا إكسورسيست زوجة فريدكين مدينة لوس أنجلوس الرابط الفرنسي

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