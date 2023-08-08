جريمة أسرية مروعة، عامل يقتل زوجته وطفلته ويصيب ابنتيه في كفر غطاطي بالهرم

شهدت منطقة الهرم جريمة مروعة عندما أقدم عامل على قتل زوجته وطفلته وأصاب ابنتيه الأخريين.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع جريمة قتل داخل منزل بكفر غطاطي بالهرم، وعلى الفور انتقلت انتقلت الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين قيام عامل بقتل زوجته وطفلته وأصاب ابنتيه وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم ضبط الأب.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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