الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

رسميا، مجلس إدارة اتحاد الكرة يعتمد تطبيق دوري المحترفين

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، أصدر اتحاد الكرة المصري قبل قليل بيانًا رسميًّا، يكشف فيه أبرز الملفات التي تمت مناقشاتها خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس الإثنين، واستمر حتى منتص ليل اليوم الثلاثاء.

وجاء مضمون البيان الصادر عن اتحاد الكرة على النحو التالي:

بيان 
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعًا تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مسابقة دوري القسمين الثاني والثالث، واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي:
 

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- ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للاتحاد، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني والثالث، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسوف يتم إخطار الجهة الإدارية بذات التقرير.
 

- وافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولى "٢٠ ناديًا" والمجموعات الثلاث الباقية "٥٦ ناديًا".
 

- اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقًا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم.
 

- إضافة شرط رعاية نادٍ شعبي لمدة ٣ سنوات على الأقل لقبول أي نادٍ جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم.
 

- تحصيل ١ ٪ من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية.
 

-  تحديد يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع، لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٩.

مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، فيتو

جمال علام يطير للسعودية

يتوجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، غدًا الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، لحضور مباريات الدور قبل النهائي والنهائي بالبطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان” بدعوة من الاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم  .

كما يشارك رئيس اتحاد الكرة المصري، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم.

 

اتحاد الكرة يعتمد تطبيق دوري المحترفين

قرر اتحاد الكرة في اجتماعه ظهر اليوم تطبيق دوري المحترفين رسميًّا لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، وتم الاتفاق على تطبيق نظام جديد لأول مرة في الصعود للدوري الممتاز.

 

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