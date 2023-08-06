أخبار الحوادث اليوم.. حقيقة اشتباكات بين الشرطة ومواطنين بإحدى المحافظات.. وتفاصيل جديدة عن حريق وزارة الأوقاف
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
مصدر أمني ينفي وجود اشتباكات بين الشرطة والمواطنين بإحدى المحافظات
نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بوجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات.
إيمي طلعت زكريا تقدم بلاغًا لمباحث الإنترنت ضد صفحات للتشهير بوالدها
تقدمت إيمى ابنة الفنان طلعت زكريا ببلاغ رسمى إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات “مباحث الإنترنت سابقا” ضد بعض الصفحات تقوم بالتشهير بوالدها والإساءة إليه.
حريق مبنى وزارة الأوقاف، النيابة الإدارية تعاين موقع الحادث (صور)
قام فريق من النيابة الإدارية بإجراء معاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة الذي تعرض لحادث نشوب حريق
موظفة تنهي حياتها بحبة الغلال السامة في الغربية
أقدمت موظفة في العقد الثالث من العمر على إنهاء حياتها بحبوب الغلة القاتلة حال سيرها في الطريق العام بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية بعد تورطها في مبالغ مالية كبيرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق
أحال النائب العام البلاغ رقم 781 لسنة 2023 المقدم من المحامي محمد رشوان دفاع رجب بحة، ضد مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك السابق يتهمه فيه بسب وقذف موكله والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعائه بعمل سحر لنادي الزمالك، لنيابة شمال الجيزة للتحقيق.
الأحوال المدنية: استخراج 14297 بطاقة رقم قومي و34906 مصادر مميكنة (صور)
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي - المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - مرسى مطروح - المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا - كفر الشيخ - البحيرة - المنيا - شمال سيناء).
حبيبة ضحية جحود العم لسرقة قرطها الذهبي
لم يعد كل شيء على طبيعته فتغيرت الأخلاقيات والسلوكيات وأصحبت أقسام الشرطة تعج بالقضايا الغريبة التى لم يعد عقل يستوعبها، فى محافظة سوهاج وتحديدًا بمركز شرطة طهطا على بعد 5 كيلومترات من مقره تعرضت طفلة إلى الاختفاء عن منزلها ليعثر على جثتها بعد يوم كامل من البحث وسط الزراعات.
حريق مبنى وزارة الأوقاف، النيابة الإدارية تعاين موقع الحادث (صور)
قام فريق من النيابة الإدارية بإجراء معاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة الذي تعرض لحادث نشوب الحريق.
تفاصيل مصرع طفل سقط في بئر مصعد كهربائي بالمنصورة الجديدة
لفظ طفل أنفاسه الأخيرة بعدما سقط ببئر مصعد كهربائي داخل إحدى العمائر الجديدة بمشروع جنة 1 بمدينة المنصورة الجديدة، فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد قيام الطفل بفتح باب المصعد وعدم وجود الكابينة وسقوطه مما تسبب في وفاته.
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