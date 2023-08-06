الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

الأحوال المدنية: استخراج 14297 بطاقة رقم قومي و34906 مصادر مميكنة (صور)

الاحوال المدنية،فيتو
الاحوال المدنية،فيتو

 واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي - المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - مرسى مطروح - المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا - كفر الشيخ - البحيرة - المنيا - شمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 14297 بطاقة رقم قومي، و34906 مصادر مميكنة.

 وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 5/8/2023.

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 وإستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340)  لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية - (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل  (580) بطاقة رقم قومي و(159) مصدرًا مميكنًا.

كما واصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (8) حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

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 كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لعدد (167) مواطنا ومواطنة.

 كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظة (البحيرة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ (229) مواطنة بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ (405) من كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة. 

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية. 

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

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الاحوال المدنية المركز النموذجى لكبار السن تجديد بطاقة الرقم القومي محافظة البحيرة قطاع الأحوال المدنية

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