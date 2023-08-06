موظفة تنهي حياتها بحبة الغلال السامة في الغربية

أقدمت موظفه في العقد الثالث من العمر على إنهاء حياتها بحبوب الغلة القاتلة حال سيرها في الطريق العام بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية بعد تورطها في مبالغ مالية كبيرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بقيام فتاه بإنهاء حياتها، بتناولها حبوب الغلة القاتلة، حال سيرها في الطريق العام.

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وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، انتحار موظفة تدعي " اسراء. جمال" وتبلغ من العمر 22 عامًا، مقيمة بقرية كفر المنش، وتعمل في إحدى شركات التمويل الصغيرة، بتناولها حبة الغلة القاتلة بسبب توريطها في مبالغ مالية كبيرة من قبل محل عملها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.