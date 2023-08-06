الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

مصدر أمني ينفي وجود اشتباكات بين الشرطة والمواطنين بإحدى المحافظات

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بوجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات.

 

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 وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

 

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وزارة الداخلية مخططات الجماعة الإرهابية الأخبار المفبركة تزييف الحقائق

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