حبيبة ضحية جحود العم لسرقة قرطها الذهبي.. قتلها وسط الزراعات برباط الحذاء ولم يرحم صراخها.. قصة طفلة سوهاج

لم يعد كل شيء على طبيعته فتغيرت الأخلاقيات والسلوكيات وأصحبت أقسام الشرطة تعج بالقضايا الغريبة التى لم يعد عقل يستوعبها، فى محافظة سوهاج وتحديدًا بمركز شرطة طهطا على بعد 5 كيلومترات من مقره تعرضت طفلة إلى الاختفاء عن منزلها ليعثر على جثتها بعد يوم كامل من البحث وسط الزراعات.

قصة الطفلة حبيبة

بأى ذنب قتلت الطفلة حبيبة ذات الـ 5 سنوات تساءل يدور فى أذهان أهالى قرية الحريدية البحرية عن السر وراء قتل طفل صغيره.

فريق من البحث الجنائى انتشر فى مسرح الجريمة العثور على طفلة وسط الزراعات لسؤال شهود العيان وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.

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فيما تحولت صرخات الأم وبكاؤها على ابنتها إلى حالة من الحزن تسود المنطقة حزنا على الضحية، أصابع الاتهام توصلت الى 3 اشخاص مشتبه فى ارتكابهم الواقعة.

وقام رجال الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

بسؤال اسرة المجنى عليها اتهموا عم المجنى عليها بأنه وراء ارتكاب الواقعة فكانت المفاجأة صادمة بتوصل تحريات المباحث إلى نفس النتيجة وهى أن عم المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة.

اعترافات قاتل ابنة شقيقه فى طهطا

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم بمواجهته حاول الإنكار فى بدء الأمر، وبعد مواجهته بالأدلة انهار معترفا بارتكاب الجريمة النكراء قائلا: "ساعة شيطان زين لى نفسي قتل بنت شقيقى من أجل سرقة قرطها الذهبى".

وأضاف المتهم أنه يمر بأزمة مالية دفعته إلى التخطيط لسرقة قرطها الذهبى فقام باستدراجها إلى الزراعات الذرة الشامية، وقام بخلع القرط الذهبى من أذنها فظلت الطفلة تصرخ من ألم خلع الحلق.

واستطرد المتهم ـ خلعت رباط الحذاء وقمت بخنقها به حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يدى ونفذت ذلك القتل خشية فضح أمرى.

واستنكر المتهم ارتكاب هذا الفعل مع الطفله ولكن أزمة مالية دفعت الى ارتكاب ذلك ولم يجد أمامه وسيلة أخرى سوى هذه الطريقة.

العثور على جثة الطفلة حبيبة فى طهطا

وكان اللواء محمد شرباش محمد مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بالعثور على جثة طفلة بزراعات الذرة دائرة قرية الحريدية البحرية بمركز طهطا.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد زين مدير مباحث الجنائية وتبين أن الجثة للطفلة حبيبة ون م - 5 سنوات - مسجاة على ظهرها بأرض زراعية منزرعة بمحصول الذرة ملك عبد الشافي م ح ا 45 عاما - عامل - وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجه دائرية مكتملة حول الرقبة ووجود رباط حذاء ملفوف حول رقبتها.

وأفاد كل من والدتها دعاء ع ا م - 30 سنة - ربة منزل وعمها أحمد ن م م - 29 عاما- عامل بناء- اتهما عم المجني عليها علاء ن م م - 30 عاما - عامل بناء ومقيم بذات الناحية بارتكاب الواقعة.

حبس المتهم بقتل طفلة سوهاج

وتم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.