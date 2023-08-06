بعد رحيل مرتضى منصور، جماهير الزمالك تطالب باستقالة مجلس إدارة النادي بالكامل

مجلس إدارة الزمالك، تصدر مجلس إدارة الزمالك تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "استقالة كاملة لمجلس مرتضى"، مطالبين باستقالة مجلس إدارة الزمالك بشكل كامل، بعد إعلان مرتضى منصور رحيله عن الزمالك.

رحيل مرتضى منصور عن الزمالك، فيتو

استقالة مجلس إدارة الزمالك

استقالة مجلس إدارة الزمالك كانت من المطالب التي أطلقها جماهير الزمالك، مؤكدين أن استقالة مجلس الزمالك يعني أن يقوم الزمالك بحل جميع مشاكله، حتي يتمكن النادي من تحقيق البطولات التي غابت عنه.

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جاءت مطالبات جماهير الزمالك بالاستقالة الكاملة لمجلس مرتضى، بعد إعلان مرتضى منصور، الرحيل بشكل نهائي عن نادي الزمالك، وترك الأمور لمجلس الإدارة، وعدم التواجد في الانتخابات المقبلة.

وناشد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للزمالك، أعضاء مجلس الإدارة، بضرورة تقديم استقالة جماعية، وترك النادي ومنح الفرصة لأشخاص أخرين للخروج من الأزمة المالية الحالية. الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة، واتفاق حول استقالة مجلس الزمالك بالكامل، لحل أزمات النادي.

جماهير الزمالك تطالب باستقالة مجلس الزمالك بالكامل

علق إسماعيل نور الدين قائلًا: "هما عايزين ايه تاني بعد ما سابوا فريق الكرة بالشكل دا"

ورد مصطفى شاهين قائلًا: "ايهما افضل؟ استقالة مجلس الزمالك ام استمرارهم؟ استقالة مجلس الزمالك يعني تعيين لجنة مؤقتة اللجنة دي مش هتتولي المسؤوليه إلا لو حصلت علي ضمانات بحل مشكلة القيد وسداد المديونيات والأمر ده لن يحدث لو استمر مجلس الزمالك حتي لو قدر يسدد المديونيات مثل الغرامات وراتب المدير الفني ومستحقات اللاعبين صعب يجيب صفقات مش عايز اقول ان ممكن لو تم تعيين لجنة مؤقتة أن يحصل تدخل والاهلي يدفع غرامة كهربا بدرى".

اجتماع مجلس إدارة الزمالك، فيتو

وقال أشرف محمد زغلول: "وجود لجنة في الزمالك يعني اختفاء الاهلي وعودة الزمالك للالقاب التاريخ بيقول كده.... اداره الزمالك من خلال لجنه صوريا فقط لكن الحقيقة الوزارة هي اللي هاتدير الزمالك".

أما باسم السيد فعلق قائلًا: " الافضل لينا استمراره طبعا عشان لو مشي اشرف صبحي هيحاول يثبت انه مش نادي مرتضي وهنشوف مهازل السنتين اللي فاتوا تاني من الحكام والاحتواء وكدة كدة مجلس مرتضي خربت معاه".

رحيل مجلس إدارة الزمالك يضمن بطولة الدورى للزمالك

وقال إكرامي العسيري: "اضمنلك بطولة الدورى للزمالك والكاس لبيراميدز لأنه شكله بعد ما هدد ببيع النادى رجعوا قالوا مستمرين لأن وجدنا العدالة يعنى ممكن كمان اخدوا وعد ببطولة ولا حاجة".

ورد حازم علي فقال: "توضيح بسيط: مفيش أي عضو من مجلس الزمالك قدم استقالة ولا حد فيهم بيفكر أصلا في القصة ديه أساسًا... كدة كدة النادي مخرب وكلهم قاعدين في البيت ومحدش شاغل دماغه... عشان تريحوا دماغكم مفيش اي استقالات".

مجلس إدارة نادي الزمالك، فيتو



أما مصطفى علام فقال: "السنة الي فاتت كان فيه مشكلة علشان بطلان عضوية جمال عبدالحميد المشكلة دي اتحلت ولا اتنست؟".

وقال وليد حسن "مجلس إدارة الزمالك مش هيمشوا ويسبوا الزمالك بمزاجهم ابد يفضلوا ماسكين في العزبة بتاعتهم بيتعاملوا مع الزمالك على انه ورثهم".

أما بيت هوفن فقال: "مجلس اداره الزمالك... الناس دي حلها الوحيد ان كل واحد فيهم يطلع تريند يومين ورا بعض اكيد فيهم اتنين تلاته هيهربوا قبل ما الدور يجي عليهم خصوصا الستات".

خالد لطيف يؤكد الاستقالة ليست الحل

وعلق محمود قائلًا: "صفقات كسر والسبوبه والعمولات وسمسرة قبل مصلحه النادي والنادى غرقان فى الديون والعمال والموظفين واللعيبة والأجهزة الفنية فى كل الألعاب مبيقبضوش بقالهم شهور فشلتو فى كل الملفات وجودكم زى عدمه فى المجلس... #استقاله_كامله_لمجلس_مرتضي".

وتحدث خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، في تصرحات إعلامية، عن رحيل واستقالة مجلس ادارة الزمالك الحالي، عقب إعلان مرتضى منصور رحيله عن الزمالك.

وقال خالد لطيف، في تصريحاته المتلفزة، عن مطالب البعض ومن بينهم أحمد حسام ميدو باستقالة مجلس الإدارة "إن الاستقالة ليست الحل وأنه ليس من سياسته "النط" من المركب"

وتابع خالد لطيف حديثه فقال: "إن الرحيل سهل، ولكن ما نتيجة الرحيل، هل سوف يتم حل مشاكل الزمالك ويعود إلي عصره الذهبي من جديد بمجرد الاستقالة."



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