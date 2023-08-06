الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

مرتضى منصور، فيتو
مرتضى منصور، فيتو

أحال النائب العام البلاغ رقم 781 لسنة 2023 المقدم من المحامي محمد رشوان دفاع رجب بحة، ضد مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك السابق يتهمه فيه بسب وقذف موكله والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعائه بعمل سحر لنادي الزمالك، لنيابة شمال الجيزة للتحقيق.

وذكر رشوان في بلاغه أن مرتضى منصور شهر وسب وقذف موكله رجب بحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى أن موكله يقوم بأعمال السحر والشعوذة لنادي الزمالك وهو من تسبب في خسارة النادي المباريات بهتانا وزورا.

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غضب بسبب فيديو مرتضى منصور

وكانت قد سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية منية الحيط التابعة لمركز أطسا بمحافظة الفيوم، بعد انتشار فيديو للمستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادى الزمالك، يتهم رجلا بسيطا يدعى رجب بحة، بعمل سحر للزمالك ما أدى إلى خسارته بأربعة أهداف مقابل هدف أمام الأهلي.

وأكد أقارب رجب بحة، أن الأسرة حررت توكيلا لأحد المحامين لرفع دعوى ضد مرتضى منصور، خاصة أن ما صدر من رئيس نادى الزمالك المعزول اتهام باطل ضد رجل بسيط على باب الله مشهود له بالطيبة وحسن الخلق.

وكان أحد الأشخاص قد أرسل فيديو مرتضى منصور بأن هذا الرجل سبب السحر الذى أدى لهزيمة الزمالك، وهو اتهام باطل أساء لجميع أبناء القرية.

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النائب العام مرتضى منصور رجب بحة نيابة شمال الجيزة

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